İstanbul

Paribu Cineverse Kanyon Sinemaları'nda gerçekleştirilen gösterim öncesi açıklamada bulunan yönetmen Ulaş Bahadır, güzel ve keyifli bir filme imza attıklarını belirterek, "İnsanların tekrar tekrar, yıllar geçse de izleyeceği bir film yaptık. Ülkemiz insanını güldürmek için, keyif alsınlar diye geliyoruz. Umarım takdir görür." dedi.

Projeye destekleri dolayısıyla filmin yapımcıları Hale ve Lale Algan'a teşekkür eden Bahadır, şunları kaydetti:

"Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır, derler. Arkamda iki kadın var. O yüzden her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, dostlar, bundan sonra A Time ismini çok sık duyacaksınız. Biz güzel projeler üreteceğiz. İnsanları güldüreceğiz, hüzünlendireceğiz ama bu topraklara dair, bu ülkeye dair hep güzel hikayeler anlatacağız."

"Kadının adının önde olması çok önemli"

Filmde başkan adayı Zeynel'i canlandıran oyuncu Necip Memili, galaya gelenlere teşekkür ederek, "Bundan yaklaşık bir yıl önce, Ovacık'ta iyi bir ekiple çok güzel bir iş çıkardık, çok kıymetli insanların yapımcılığını üstlendiği. İki hanımefendinin bunun başında olması bizim için çok onur ve gurur verici. Kadının adının, adımının her zaman önde olması çok önemli." diye konuştu.

Oyuncu Büşra Pekin de çok eğlenceli bir film olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Temposu bir saniye bile durmayan, sonuna kadar güleceğimiz, eğleneceğimiz, yeni yetenekler keşfedeceğimiz, çok sevdiğimiz oyuncuları bambaşka performanslarda izleyeceğimiz çok özel bir yapım oldu. İçinde bulunduğum için, sevgili yönetmen ve yapımcılarım beni bu filme davet ettiği için çok mutluyum. Güzel bir yolculuğumuz oldu ve nice yolculuklarımız olacak diye düşünüyorum."

"Çok rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda filmi çektik"

Belediye Başkanı "Fikri"yi canlandıran Diren Polatoğulları, kendisi için heyecan verici bir film olduğunu söyleyerek, "Yöre halkı sağ olsun hepimizi kabullendi, hepimize yardımcı oldu. Hem oynadılar hem her tür konuda yardımcı oldular. Bürokrasi de yanımızdaydı. Çok rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda, çok güzel bir film çektik. Devamı da gelecek inşallah." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanının eşini oynayan Nursel Köse, Ovacık'taki tek "sosyetenin" kendisi olduğunu kaydederek, "Altınlarım, altın dişlerim var, gücümüz, kuvvetimiz var. Kazanacağız." dedi.

Usta oyuncu Şerif Sezer de çok heyecanlı olduğunu ve filmi merakla beklediğini belirterek, "Harika bir coğrafyada çalıştık. Görmeyi çok istediğim bir yerdi. Denk düştü. Çok isteyerek gittim. Filmin ötesinde coğrafya da oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bülent Çolak ise uzun zamandır bu kadar güzel bir senaryo ve film gelmediğini dile getirerek, "Filmi izleyince göreceksiniz bence. Yaklaşık 10 yıldır Ulaş'ın senaryosuyla ben de iştigal ediyorum. Sağ olsun yazdığı şeyleri bana gönderir, okurum. Bu harika bir senaryo. Yediden 77'ye herkesin haz alacağı bir film çektik. Güleceğiz, eğleneceğiz. Eğlencede ve mizahta memleketi birleştirecek." dedi.

Filmde Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel, Salih Kalyon, Muttalip Müjdeci, Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan da rol aldı.

Ovacık Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan eden Fikri ve Zeynel'in başkanlık yarışının komedi diliyle anlatıldığı filmin yapımcılığını A Time Medya, Hale Algan ve Lale Algan üstlendi.

Filmin yönetmenliğini yapan Ulaş Bahadır, senaryosunu da kaleme aldı. Yapım 5 Ocak'ta vizyona girecek.