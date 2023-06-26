İSTANBUL - Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Kurban Bayramı münasebetiyle belediye personeli ile bayramlaştı. Belediye Başkanlığı Hizmet Binası’nda düzenlenen bayramlaşma törenine, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri de katıldı.

Mesai arkadaşlarının Kurban Bayramı’nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Kurbanın ruhu farklıdır. Manevi bir ibadettir. Kurban Bayramı paylaşma bayramıdır. Muhtacın elinden tutmamız, yetimin başını okşamamız, darda kalana yardım etmemiz gerekir” ifadelerini kullandı ve herkesin bayramını tebrik etti.

HABER: METE YILMAZ