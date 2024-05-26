Ankara'nın tekne ve yat üretimi alanında tek firması olan PowerTech Yacht Kurucusu Cenker Mağden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe faaliyet gösterirken denize olan tutkusunun kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Mağden, 5 yıl önce İzmir'de başladığı yat ve tekne üretim işini daha sonra Ankara'ya taşıma kararı aldığını ve birkaç yıldır da burada üretim yaptığını anlattı.

Mağden, deniz bulunmadığı için Ankara halkının denizi çok sevdiğine işaret ederek, kentte teknelere ve motor yatlara meraklı çok fazla insan olduğunu söyledi.

Başkentte bu kadar büyük boyutlarda yat üreten bir firmanın varlığının insanları şaşırttığını aktaran Mağden, "İnsanlar bu tarz üretim yapan yerlerin deniz kenarında olmasını bekliyor, Ankara'da yat ve tekneleri gördüklerinde şaşırıyorlar. Biz burada üretimi yaptık ve insanlardan güzel tepkiler de alıyoruz." diye konuştu.

Mağden, insanların, teknelerin İstanbul, İzmir ve Tuzla'da üretildiğini düşündüklerini ancak Ankara'dan da bu işin yapıldığını gösterdiklerini ifade etti.

Üretimi Kayaş semtinde yer alan fabrikalarında gerçekleştirdiklerini bildiren Mağden, teknelerde müşterilerin isteklerine göre düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Mağden, teknelerin motor ve mobilyalarını da müşteri talebine göre belirleyebildiklerini aktararak, "Bunların hepsi kişisel ürünler olduğu için müşteri teknesini nasıl talep ettiyse biz onu uyguluyoruz." diye konuştu.

Ankara'dan denize teslim üretim

Mağden, üretilen yat ve teknelerin fiyatlarına ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Motor yat fiyatlarımız 1 milyon 800 bin lira ile 12 milyon lira arasında değişiyor. Ama bunların hepsinde teknik özellik ve donanıma göre fiyatlarda değişiklik görülebiliyor. Yani 20 milyona kadar da çıkabilir, daha düşük fiyata da satılabilir. Bunlar, motor, tüm aksam ve ekipmanlarla beraber belirleniyor. Ankara'dan denize teslim üretim yapıyoruz."

Yıllık üretim kapasitelerine ilişkin de bilgi paylaşan Mağden, 7.65 metreliklerde 20, 11 metreliklerde 10, 14 metreliklerde ise 6-7 tekne üretim kapasine sahip olduklarını bildirdi.

Mağden, ihracatçı birlikleriyle temas halinde olduklarını, ilerleyen günlerde ihracata da başlayacaklarını kaydetti.