Ankara

Başıboş köpek sorunu son dönemde özellikle çocuklu ailelerin kaygılarını artırıyor. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuklara ilişkin görüntüler sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Ankara'da da sahipsiz köpeklerle ilgili yeterli tedbir alınmaması, vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle sabah erken ve gece geç saatlerde ana caddelerde bile grup halinde gezen başıboş köpekler nedeniyle yürümek güçleşirken bazı vatandaşlar korktukları için yeşil alanlara ve parklara gitmeye çekindiklerini belirtiyor.

Altındağ'da yaşayan Aziz Korkmaz, mahallesinde çok sayıda başıboş köpek olduğunu, bunların zaman zaman yoldan geçenlere saldırdığını belirtti. Eşi ve kızının köpek saldırısından kıl payı kurtulduğunu dile getiren Korkmaz, kendilerini korumak için evden çıkarken yanlarına şemsiye aldıklarını anlattı.

Mamak'ta yaşayan Osman Soylu da bir grup köpeğin kendisine saldırdığını, yoldan geçen bir otomobildekilerin müdahalesiyle kurtulduğunu söyledi. Belediyelere ihbarda bulundukları halde herhangi bir çözüm bulunmadığını belirten Soylu, "Korkuyoruz, çocuklarımızla, torunlarımızla dışarı çıkamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyoruz." dedi.

Başıboş köpekler nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldiğini ve sokakta güvenlik kaygısı yaşandığını dile getiren Soylu, kuduz riskinin de arttığını ifade etti.

Cebeci semtinde yaşayan Habibe Çetinkaya ise sadece parklarda değil apartman bahçelerinde de çok sayıda başıboş köpekle karşılaştıklarını anlatarak, "Muhtara söyledik, belediyeye bildirdik, hiçbir çözüm üretilmedi. Sabah saat 07.00'de dışarı çıkılamıyor. Çocuklar okula, aileler işe zor gidiyor." diye konuştu.

Köpeklerin çöpleri dağıttığını belirten, zaman zaman çocuklara saldırdığını söyleyen Çetinkaya, hem insan hem hayvan sağlığı için artık bu sorunun çözümü yönündeki çağrılara kulak verilmesini istedi.

AA