İstanbul

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine göre Fenerbahçe Alagöz Holding A Grubu'nda, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de B Grubu'nda mücadele edecek.

Beşiktaş ise elemelerde Polonya ekibi Polkowice ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 20 ve 27 Eylül'de oynanacak eleme maçlarında rakibini geçmesi halinde normal sezonda B Grubu'na dahil olacak. Beşiktaş, elenmesi durumunda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılacak.

Sekizer takımdan oluşan iki grupta ilk 4 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Bu turdaki çapraz eşleşmeyi kazanan ekipler ise 12-14 Nisan'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak.

Normal sezon grupları şu şekilde:

A Grubu: Fenerbahçe Alagöz Holding, Beretta Famila Schio (İtalya), Casademont Zaragoza, Valencia (İspanya), LDLC ASVEL (Fransa), AZS UMCS Lublin (Polonya), Elemelerden gelecek 2 takım

B Grubu: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Perfumerias Avenida (İspanya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Villeneuve d'Ascq-LM, Basket Landes (Fransa), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), SERCO Uni Gyor (Macaristan), Elemelerden gelecek takım

AA