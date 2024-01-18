Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.
Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.
J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.
Türk temsilcilerinin son 16 turundaki maç programı şöyle:
1. hafta
23 Ocak Salı
Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife
Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas
24 Ocak Çarşamba
Unicaja-TOFAŞ
2. hafta
30 Ocak Salı
Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon
31 Ocak Çarşamba
TOFAŞ-SIG Strasbourg
Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka
3. hafta
6 Şubat Salı
MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray
7 Şubat Çarşamba
TOFAŞ-Cholet
Pınar Karşıyaka-Peristeri
4. hafta
5 Mart Salı
Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn
6 Mart Çarşamba
Cholet-TOFAŞ
Peristeri-Pınar Karşıyaka
5. hafta
12 Mart Salı
Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg
13 Mart Çarşamba
TOFAŞ-Unicaja
Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka
6. hafta
19 Mart Salı
Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav
SIG Strasbourg-TOFAŞ
20 Mart Çarşamba
JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray EkmasKaynak: AA