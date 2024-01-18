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Bülent Akan: Biz yolumuza devam ediyoruz

Bülent Akan: Biz yolumuza devam ediyoruz

Bu arada bir dönem Galatasaray forması da giyen Golden State Warriors yardımcı antrenörü Dejan Milojevic'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi nedeniyle Utah Jazz-Golden State Warriors maçı ertelendi.

Luka Doncic'in 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptığı Mavericks'te ise Dereck Lively 16 sayı, 11 ribaunt, 2 asistle salondan ayrıldı.

All-star oyuncusu Anthony Davis'in 28 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers, sahasında Dallas Mavericks'i 127-110 mağlup etti.

NBA 'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 18 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 4 blokluk performans sergilediği mücadeleyi Rockets 15 sayı farkla kaybetti.

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