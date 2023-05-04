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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 28. haftanın müsabaka programı şöyle:

Ligde haftanın açılış maçın yarın saat 19.00'da Gaziantep Basketbol ile Anadolu Efes arasında Ahmet Cömert Spor Salonu'nda yapılacak.

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