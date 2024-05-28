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20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.30 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

Ligde yarın Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçıyla başlayacak play-off yarı final serisinin programı şöyle:

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka ve Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet eşleşmelerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek.

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