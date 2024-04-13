İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 34. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, Nunnally ve Howard, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.

Sloukas, Panathinaikos AKTOR'un ALBA Berlin'i 84-75 yendiği maçta 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla oynadı.

Partizan'ın Valencia'yı 79-66'lık skorla geçtiği mücadelenin en skoreri olan Nunnally, 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üretti.

Howard ise Baskonia'nın Virtus Segafredo Bologna'yı 95-91 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.