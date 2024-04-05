ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin arasında oynanacak play-off final serisi maçları bugün başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)
7 Nisan Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)
15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)
18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
8 Nisan Pazartesi:
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
15.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)
20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)
Yarın:
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Gaziantep Basketbol (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)
18.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)
7 Nisan Pazar:
14.00 Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
15.45 Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)
8 Nisan Pazartesi:
20.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)