ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin arasında oynanacak play-off final serisi maçları bugün başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Türkiye Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Reeder Samsunspor-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor İnfo Yatırım (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Galatasaray Ekmas-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

7 Nisan Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka Lassa (Muradiye)

15.30 Aliağa Petkimspor-Türk Telekom (ENKA)

18.00 TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

8 Nisan Pazartesi:

20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

15.00 Finalspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)

20.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)

Yarın:

13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Gaziantep Basketbol (Iğdır Kazım Karabekir)

14.45 Esenler Erokspor-OGM Ormanspor (Başakşehir Spor Kompleksi)

18.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

7 Nisan Pazar:

14.00 Kapaklıspor-Semt77 Yalovaspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

15.45 Konyaspor-Pizza Lazza Haremspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 MKE Ankaragücü Ikon Menkul-Çayırova Belediyesi (TOBB ETÜ)

8 Nisan Pazartesi:

20.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Sigortam.net (Edip Buran)