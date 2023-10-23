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Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Ozan Akbaba, Renan Bilek, İlker Aksum, Taner Rumeli, Burak Satıbol, Uğur Yücel, Erdal Beşikçioğlu, Suzan Kardeş ve Doğukan Güngör yer alıyor.

Proje tasarımı ve kreatif yapımcılığı Muhammet Usta'ya, senaryosu Mert Dikmen'e ait filmin yönetmen koltuğunda Hakan Yonat oturuyor. Filmde, oyuncu Turgay Aydın'ın canlandıracağı Dr. Sadık Ahmet'in adalet arayışında geçen mücadelesi seyircilerin dikkatine sunulacak.

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