ESKİŞEHİR- Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir’e farklı branşlarda nitelikli tesisler kazandırmaya devam ediyor. Spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların spora ilgisini arttırmak amacıyla yapılan tesislere, Batıkent mahallesinde oluşturulan tenis kortları da eklendi.

Köklü bir spor kültürüne sahip olan Eskişehir’de spor tesislerine yönelik yatırımlara devam ettiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri, Batıkent Tenis Kortlarının hizmete hazır olduğunu duyurdu.

1 Ağustos Salı gününden itibaren hizmete girecek olan kortlar için online kayıt tesisler.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden yapılacak. Kortların kullanımı hakkında bilgi veren yetkililer, “Tesisimizde eğitim grupları ile hafta da 2 gün 1 saat 6-17 yaş çocuklar yaz okulu şeklinde eğitim görecekler. Yetişkin grupları da haftada 2 gün 1 saat olmak üzere eğitime katılabilecekler. Ayrıca tesislerimiz serbest zaman, kulüp-antrenör ve lisanslı sporcuların kullanımına açık olacaktır.” dediler.

HABER: METE YILMAZ