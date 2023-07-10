Londra

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Komisyonu ve çeşitli Avrupa ülkelerinin verilerinden derlenen bilgilere göre, kendisini farklı ırklardan ebeveynlerin çocuğu olarak ya da göçmen olarak ifade edenlerin nüfusu artış gösteriyor.

BM verilerine göre dünyada nüfusun 2030'da 8,5 milyara, 2050'de 9,7 milyara çıkması beklenirken 2100'de ise 10 milyar sınırı aşılmış olacak. OECD'nin 38 üyesiyle yaptığı araştırması ise artan nüfusta ailelerin geleceğini ele alırken demografik değişimlere ilişkin de bilgiler veriyor.

"2030'a Kadar Ailelerin Geleceği" başlıklı OECD raporuna örgüt üyesi ülkelerde çocuksuz aile sayısı tüm ailelerin neredeyse yarısına denk geliyor. Tüm üye ülke çocuklarının yüzde 15'inin yalnızca bir ebeveyni varken, yüzde 10'u ise büyükanne ve büyükbabalarıyla yaşıyor.

Aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin bulunduğu 38 OECD üyesinden özellikle Avrupa'da göçmen nüfusunun ise 2050'de tüm nüfusun yüzde 15 ila 32 seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

ABD'de azınlıkların çoğunluk olması bekleniyor

Rapora göre, ABD'de ise azınlık kabul edilen grupların çocuklarının nüfusunun bu yıl tüm çocuk nüfusu içinde çoğunluk haline geleceği öngörülürken, 2042'de ABD'de azınlıklar çoğunluk olacak.

Aynı raporda İngiltere özelinde göçmen ve farklı milletlerden kişilerin yaptığı evliliklere ilişkin gelecek projeksiyonu da yer aldı. Buna göre, 2031'de İngiltere nüfusunun yüzde 27'sini azınlıkların ve bu nüfusun yaklaşık üçte birini 14 yaş altı çocukların oluşturması bekleniyor.

İngiltere'de 2001 yılında kendisini farklı milletlerden iki kişinin soyundan kabul edenlerin oranı tüm nüfusun yüzde 1'ini oluştururken, bu sayının 2050'de yüzde 8'e çıkacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca 2050'de tüm ülkedeki çocukların yüzde 26'sının bu tip ailelerden geleceği öngörülüyor.

Lüksemburg'un yüzde 50'si göçmen

Avrupa Birliği'nin (AB) raporlarına göre ise üye ülkeler 2021 yılında 700 bini üye olmayan ülkelerden gelen olmak üzere 800 binin üzerinde kişiye vatandaşlık dağıttı. Bunların arasında en büyük grubu 80 binin üzerinde kişiyle Faslılar oluştururken onları Suriyeliler, Arnavutlar ve Rumenler takip etti.

Nüfus projeksiyonlarına göre göç, 2100'e kadar AB nüfusuna da pozitif etki edecek ve nüfus artışına katkısı olan tek başlık olacak.

Lüksemburg'da ise göç neredeyse ülkenin demografik yapısını değiştirecek boyutta. Bugün ülkenin yaklaşık yüzde 47'sini çoğunluğunu AB üyesi ülkelerden gelen göçmenler oluştururken, bunların başını Portekizliler çekiyor.

Ülkedeki doğumların yüzde 50'si de yine sığınmacı ve göçmen ailelerinde yaşanıyor.

AA