UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun ilk haftası 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında maçlar oynandı.

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Galatasaray'ın da yer aldığı A Grubu mücadelesinde Bayern Münih, sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Alman ekibi Leroy Sane, Serge Gnabry, Harry Kane (penaltı) ve Mathys Tel'in golüyle rakibini 4-3 yendi. Manchester United'ın gollerini Rasmus Hojlund ve Casemiro (2) kaydetti.

B Grubu maçında Arsenal, Hollanda ekibi PSV'yi Bukayo Saka, Leandro Trossard, Gabriel Jesus ve Martin Odegaard'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Geçen yılın finalisti Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı. İspanyol ekibinin Brais Mendez ile öne geçtiği karşılaşmada Inter'e puanı getiren golü Lautaro Martinez attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Galatasaray - Kopenhag (Danimarka): 2-2

Bayern Münih (Almanya) - Manchester United (İngiltere): 4-3

B Grubu

Arsenal (İngiltere) - PSV Eindhoven (Hollanda): 4-0

Sevilla (İspanya) - Lens (Fransa): 1-1

C Grubu

Real Madrid (İspanya) - Union Berlin (Almanya): 1-0

Braga (Portekiz) - Napoli (İtalya): 1-2

D Grubu

Benfica (Portekiz) - Salzburg (Avusturya): 0-2

Real Sociedad (İspanya) - Inter (İtalya): 1-1

AA