Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 30. Haftasında, Union Berlin ile Bayern Münih, An der Alten Försterei Stadı’nda karşılaştı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasındaki maçın ilk yarısını 29. dakikada Leon Goretzka ve 45+1'de Harry Kane'nin golleriyle 2-0 tamamlandı.
Bayern Münih, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ve 61. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 5-0 öne geçti.
Union Berlin'in golü ise 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi ve Bayern Münih maçı 5-1 kazandı.
Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 66'ya çıkarırken, Union Berlin, 29 puanda kaldı.
Kaynak: AA