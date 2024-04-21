Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 30. Haftasında, Union Berlin ile Bayern Münih, An der Alten Försterei Stadı’nda karşılaştı.

Hikmet Karaman: İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var Hikmet Karaman: İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasındaki maçın ilk yarısını 29. dakikada Leon Goretzka ve 45+1'de Harry Kane'nin golleriyle 2-0 tamamlandı.

Bayern Münih, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ve 61. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 5-0 öne geçti.

Union Berlin'in golü ise 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi ve Bayern Münih maçı 5-1 kazandı.

Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 66'ya çıkarırken, Union Berlin, 29 puanda kaldı.

Kaynak: AA