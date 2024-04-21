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Bu galibiyetin ardından ikinci sıradaki Bayern Münih puanını 66'ya çıkarırken, Union Berlin, 29 puanda kaldı.

Union Berlin'in golü ise 90. dakikada Yorbe Vertessen'den geldi ve Bayern Münih maçı 5-1 kazandı.

Bayern Münih, 53 ve 66. dakikalarda Thomas Müller ve 61. dakikada Mathys Tel'in golleriyle 5-0 öne geçti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 30. haftasındaki maçın ilk yarısını 29. dakikada Leon Goretzka ve 45+1'de Harry Kane'nin golleriyle 2-0 tamamlandı.

Hikmet Karaman: İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var

Hikmet Karaman: İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var

Almanya Birinci Futbol Ligi’nin ( Bundesliga ) 30. Haftasında, Union Berlin ile Bayern Münih , An der Alten Försterei Stadı’nda karşılaştı.

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