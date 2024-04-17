Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen mart ayı güvenlik değerlendirme toplantısında konuşan Yavuz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Karabük'te huzur ve güven ortamında gerçekleştiğini söyledi.

Yavuz, ramazan ayının ve 9 günlük Ramazan Bayram tatilinin de geride kaldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bayram tatili boyunca Karabüklü hemşehrilerimizin ve ülkemizin dört bir yanından Karabük'e gelen vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına başta emniyet ve jandarma teşkilatımız olmak üzere tüm kurumlarımızla 24 saat görevimizin başında ve sahada olduk. Bu kapsamda 6-14 Nisan tarihlerindeki Ramazan Bayramı tatilinde sadece Safranbolu ilçesine giriş ve çıkış yapan araç sayısı yapılan ölçümlere göre 468 bin 265'tir. Bu yoğun trafiğe rağmen aldığımız tedbirlerle misafirlerimizi huzur ve güven ortamında ağırlayarak şehrimizden uğurladık. Bundan böyle de tüm vatandaşlarımızı Karabük'ün tarihini, doğasını, kültürünü ve güzelliklerini görmeye ve keşfetmeye davet ediyorum."



Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Bayram tatili süresince ilden 1 milyon 65 bin 731 araç geçişinin ölçümlendiğini aktaran Yavuz, "Yaşanan bu yoğun trafik nedeniyle 28 hasarlı, 31 yaralamalı ve tek taraflı 1 ölümlü trafik kazası meydana gelmiştir. Bayram tatili boyunca yaklaşık 34 bin 535 yolcumuz Karabük Otogarı'nı kullanarak 740 şehirler arası yolcu otobüsü ve 329 ilçeler arası minibüslerle seyahat ettiler." diye konuştu.

Yavuz, bayram tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 16 bin 383 aracın denetlediğini dile getirerek, 21 bin 552 kişinin sorgulama ve kontrolünün yapıldığını kaydetti.

Vali Yavuz, Valilik koordinasyonunda alınan bayram tedbirleri kapsamında 24 saat görevi başında olan emniyet, jandarma, itfaiye ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve İl Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Albay Ercan Özkan da katıldı.