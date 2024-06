Al, dengeli bir beslenme programı içinde etin yanında sebze, tahıl gibi diğer besinlerin de tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, et tüketirken bol su içmenin sindirim sistemini desteklediğini dile getirdi.

Etin yanında tüketilebilecek sağlıklı alternatiflere sebzeler, tahıllar ve baklagil gruplarının örnek verilebileceğini aktaran Al, şöyle devam etti:

"Bol yeşillikli, zeytinyağı ve limon suyu ile yapılmış ve domates, salatalık, biber gibi sebzelerle zenginleştirilmiş bir salata, et yemeğinizin yanında harika bir tamamlayıcı olabilir. Ayrıca, sağlıklı tahıllar arasında bulgur pilavı, esmer pirinç, kepekli makarna veya kinoa gibi seçenekler bulunmaktadır. Bu tahıllar lif sağlar ve et yemeğinizle dengeli bir öğün oluşturabilir. Sebzelerle yapılan çeşitli yemekler de tercih edilebilir, ızgara sebzeler, sebzeli güveç, sebzeli omlet veya sebzeli bir çorba gibi seçenekler, et yemeğinizin yanında sağlıklı bir seçenek olabilir. Bunların yanı sıra, yoğurt gibi kalsiyum ve probiyotik açısından zengin bir yan yiyecek veya fermente gıdaların, sindirimi destekleyerek et yemeğiyle birlikte denge sağlayabilir."

Al, Kurban Bayramı'nda aşırı et tüketiminin sindirim problemlerine neden olabileceğini kaydederek, "Bazı besinler ve alışkanlıklar sindirim sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Öncelikle, yeterli lif alımı sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Bu nedenle, tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve baklagiller gibi lif açısından zengin gıdaları diyete dahil etmek önemlidir." ifadelerini kullandı.

Kurban etinin saklanmasının önemli olduğunu, kurbanın kesildikten sonra etin hemen buzdolabına konulması ve 4 santigrat derecenin altında muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Al, "Etle çalışırken hijyen kurallarına dikkat etmek, elleri sık sık yıkamak ve etle diğer gıdalar arasında kontaminasyonu önlemek için ayrı kesme tahtaları kullanmak gereklidir. İyi pişirilmiş etlerin tüketilmesi önemlidir çünkü iyi pişmiş et, zararlı bakterilerin öldürülmesine yardımcı olur." diye konuştu.

Al, eti doğru şekilde saklayarak tazeliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Eti buzdolabının alt raflarında uygun sıcaklıkta saklamak ve çapraz bulaşmayı önlemek için kapalı poşetler veya saklama kapları kullanmak önemli. Ayrıca, eti mümkün olan en kısa sürede tüketmeye özen gösterilmeli veya taze kalmasını sağlamak için dondurarak saklanmalı." dedi.

"Probiyotikler de sindirim sağlığınızı iyileştirebilir"

Yeterli miktarda su içmenin, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekleyeceğini dile getiren Al, "Günde en az 8 bardak su içmeye özen gösterin ve özellikle et yediğinizde bol su tüketin. Su içmek aynı zamanda tokluk hissi sağlar ve aşırı yeme isteğini azaltabilir, özellikle yemeklerden önce su içmek, daha az yemek yemenize yardımcı olabilir. Probiyotikler de sindirim sağlığınızı iyileştirebilir. Yoğurt, kefir, turşu ve fermente gıdalar gibi probiyotik içeren gıdaları tüketmek sindirim sistemi için faydalı olabilir. Dengeli bir beslenme, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Çeşitli gıdaları tüketerek protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller açısından dengeli bir beslenme sağlamak önemlidir." ifadelerini kullandı.

Asya Naz Al, bayram süresince düzenli olarak egzersiz yapmanın fazladan kalori yakmaya ve kilo kontrolü sağlamaya yardımcı olacağını söyledi.

Tatlı tüketimini azaltmak, porsiyon kontrolü yapmak ve daha sağlıklı alternatiflere yönelmenin kilo yönetimine katkı sağlayabildiğini aktaran Al, "Yeterli uyku almak, metabolizmanızı dengelemeye yardımcı olabilir. Stresi yönetmek de önemlidir, stres, aşırı yeme isteğini artırabilir ve kilo kontrolünü zorlaştırabilir. Bu ipuçlarını takip ederek, bayram boyunca sağlıklı kilo yönetimi sağlayabilir ve dengeyi koruyabilirsiniz." önerisinde bulundu.

Al, et tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerinin çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini söyledi.

Al, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle kırmızı etin aşırı tüketimi, doymuş yağ ve kolesterol içeriği yüksek olduğu için kalp hastalığı riskini artırabilir. Ancak düşük yağ içeriğine sahip etlerin, özellikle tavuk ve balığın tüketimi kalp sağlığını olumlu etkileyebilir. Kolesterol düzeylerini artırabileceği için kırmızı etin tüketimi, yüksek kolesterol seviyelerine sahip bireyler için sınırlı olmalı veya alternatifler tercih edilmelidir. Aşırı et tüketimi sindirim sorunlarına neden olabilirken, dengeli bir şekilde et tüketimi sindirim sağlığını destekleyebilir."