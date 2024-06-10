Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Haber, turizm sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Bu yıl okulların tatil olma dönemi ile bayramın aynı zamana denk gelmesi Türkiye’nin ikinci gün bayram tatiline başlama alışkanlığını yine de değiştirmiyor. Otellere girişlerinde daha çok bayramın ikinci gününde olduğu görülüyor.

15 milyon kullanıcı ve 23 binden fazla tesise ait veriler incelediğinde, tatil severlerin son 3 yıldır Kurban Bayramının ikinci gününde tatile çıktığı gözlemleniyor. Bayramın birinci gününde Kurban Bayramı ile ilgili merasimlerini gerçekleştiren tatilciler sonrasında tatile başlıyor.

Mayıs ayının ortasında başlayan Kurban Bayramı tatil aramaları haziran ayıyla birlikte en üst seviyelere ulaştı. Kurban Bayramı döneminden önceki tatil aramalarıyla Kurban Bayramı dönemi için tatil aramalarının arasında %132’lik bir artış oldu. Tatil severlerin %23.4’ü 3 gece, %37.2’ si ise 4 gece ve üzeri konaklamayı tercih ediyor. Her şey dahil otellerin sundukları konseptler ve avantajlar tercih edilmelerinde önemli rol oynuyor.

Tatile çıkacak kesim ise Kurban Bayramı için en çok Antalya için arama gerçekleştiriyor. Antalya bölgesinde ise en çok Kemer ve Alanya için arama yapılıyor. Antalya’dan sonra ise tatil aramalarında tatil severlerin Mersin araması dikkat çekiyor. Mersin'in ardından Muğla bölgesi için Fethiye ve Datça, Balıkesir’de Erdek ve Ayvalık, İzmir’de ise Çeşme ve Seferihisar için tatil severler tatil aramaları gerçekleştiriyor.

Daha da uygun fiyatlı tatil yapmak isteyenler ise geçen seneden beri tatil destinasyonlarına Mersin’i de eklemiş durumdalar. Muğla ve Balıkesir’de tatil severlerin gözde destinasyonları arasında her zaman yerini koruyor.

Muğla ve Antalya’da fiyat artışı ortalamanın altında kaldı.

23 binden fazla konaklama tesisine ait veriler incelendiğinde, 2024 yılı Mayıs ayında ortalama 1 gecelik oda fiyatının geçen yılın aynı döneminde göre %72 artış gösterdiğini gözlemliyoruz.

Mayıs ayında otellerin ortalama oda fiyatları bir önceki yıla kıyasla %72 artarak 1.876 TL’den 3.236 TL’ye yükseldi. Mayıs ayında en çok artış yaşanan iller sırasıyla Nevşehir (%111) ve Çanakkale (86%) oldu. Çanakkale’yi sırasıyla Ankara, Balıkesir takip etti İzmir, Muğla ve Antalya’da ise artış ortalamanın altında kaldı.