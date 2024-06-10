Köpek memesi hastalığı koltuk altı, kasık, kalça gibi derinin birbirine sürtündüğü yerlerde apse ve yara izi oluşturan cilt hastalığıdır. Köpek memesi aynı zamanda ter ve yağ bezlerinin aktif olduğu bölgelerde tekrarlayıp, kıl foliküllerini etkileyen, apseler ve yara izleri ile karakterize olup kronikleşen bir cilt hastalığı çeşididir. Diğer adıyla Hidradenitis Suppurativa olarak bilinir.

Köpek Memesi Hastalığı Neden Oluşur?

Köpek memesi hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte aşırı aktif bir bağışıklık sistemi, genetik faktörler ve cinsiyet hormonları, bazı hormonal bozukluklar, obeziteye yatkınlık, yanlış beslenme ve yaşam şekli alışkanlığı gibi nedenlerle illiyet bağı olduğu düşünülmektedir. Tekrarlayan apselerle ve ciltte yara iziyle karakterize olması da kişinin yaşam kalitesini etkilemekte ve kaygıya neden olmaktadır. Kısaca köpek memesi hastalığı psikolojik, sosyolojik, fiziksel ve genetik sebep ve sonuçları olan iltihaplı bir deri hastalığıdır.



Köpek Memesi Hastalığı Nerelerde Oluşur? Aşamaları Nelerdir?

Köpek memesi hastalığının oluştuğu yerler, koltuk altları, genital organlar, göğüs altları, kasıklar, kalçanın birbirine sürten deri yüzeyleri yani makat çevresi, boyun, bacakların birbirine sürten yerleri gibi ter ve yağ bezlerinin yoğun olduğu yerlerdir.



Köpek Memesi Hastalığı Kimlerde Görülür?

Köpek memesi hastalığının her iki cinsiyette de görülebilen bir hastalık olduğu ancak kadınlarda görülme oranı daha yüksek seyreden bir cilt rahatsızlığı olduğu kanıtlanmıştır.

Ergenlik dönemiyle ortaya çıkabilen köpek memesi hastalığının gerilemesi, kontrol altına alınması yahut tekrarladığı takdirde hastayı daha az etkilemesi için erken tanı, teşhis ve tedavi çok önemlidir.



Köpek Memesi Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kronik bir deri problemi olarak karşımıza çıkabilen köpek memesi hastalığının belirtileri olarak şunları söyleyebiliriz:

Cilt altında ağrılı ve derine yerleşmiş yumrular, küçük kanalcıklar, yaralar, apseler oluşur. Bunlar önce siyah noktalar ve sivilceler olarak ortaya çıkar.

Salgı bezleri tıkanmaya başlayınca da zamanla kırmızı renkte, ağrılı ve içi irinle dolu şiş bezelere dönüşür.

Köpek memesi hastalığının vücudun farklı yerlerinde ortaya çıkabildiği ve oluşan yumrular ile deri altında lezyonları birleştiren kanallara dönüşebildiği görülmüştür.

İyileşme sırasında yaralar kötü kokabilir ve deride izler bırakabilir.



Köpek Memesi Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Köpek memesi hastalığının tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, lazer yöntemi, cerrahi işlemler ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Ayrıca köpek memesi hastalığının psikolojik, sosyal ve fiziksel etkileri nedeniyle hastanın ihtiyaç hissederse bir uzman psikologdan yardım alması da tedavi süreci için önemlidir. Hastalığı yok etmek, sıklığını kontrol altına almak, durdurmak, ya da geriletmek hedeflenir. Köpek memesi hastalığı tedavi edilmezse yıllarca devam eden tekrarlayan apselerle neden olur. Bu yüzden ağrılı, kokulu, derin yerleşimli aknelerin oluştuğu köpek memesi hastalığının tanısına, teşhisine ve tedavisine geç kalınmamalıdır. Köpek memesi hastalığında tedaviye şikâyetlerin, enfeksiyonların, lezyonların yaygınlığının, kan tahlillerinin ve sürüntü örneklerinin sonuçlarına göre başlanmalıdır.



Köpek Memesi Hastalığı Lazer Tedavisi Nasıl Yapılır?

Köpek memesi hastalığının tedavi yöntemlerinin temel amacı hastanın yaşam kalitesini arttırmaktır. Günlük yaşamını zorlaştıran hastalığa bağlı şikâyetlerinin azaltılmasıdır. Bu amaçla lazer tedavisi pratik olması açısından değerlidir.

Köpek memesi hastalığı lazer tedavisi lokal anestezi altında yapılabilir. Hastalığın bulunduğu bölgedeki sinüs ağızlarından tek tek girilerek içerideki apse oluşumları temizlenir. Sonrasında lazer probu yardımı ile sinüs ağızlarından girilerek her bir sinüs lazer enerjisi ile kapatılır.

Köpek memesi hastalığında lazer tedavisi sonrası hasta günlük yaşantısına devam edebilir.



Köpek Memesi Hastası Kişiler Nasıl Beslenmelidir? Nelere Dikkat Etmelidirler?

Köpek memesi hastalığıyla beslenme alışkanlıkları arasında bir illiyet bağı olup olmadığı araştırılmaya devam ettiği için hangi hastanın neyi ne oranda yemesi, içmesi gerektiğine dair bilgi vermek doğru olmayacaktır. Bu uzman doktorun muayenesi ve tedavi sürecinin seyrine bağlı olarak hastaya özel belirlenmelidir. Öte yandan sağlıklı ve dengeli beslenmeyi yaşam felsefesi haline getirmek temel çıkış noktamız olmalıdır.

Günlük su tüketimine özen göstermeli, yüksel lifli besinler tüketmeli, protein ağırlıklı beslenmeli, sebze ve meyveyi mevsimine uygun tüketmeliyiz.

Köpek memesi hastalığına sahip olanlar dar ve naylon ağırlıklı kıyafetler giyip bölgeyi daha çok tahriş etmemeli, yaralı alanlar temiz ve kuru tutulmalı, temizlenmek için dahi olsa kozmetik ürün kullanımı doktor görüşü alınmadan yapılmamalıdır.