İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2023 yılında da sünnet kıyafeti hediye ettiği 230 çocuğu sünnet ettiriyor… Sünnet öncesi aileleri ile birlikte boğaz turuna çıkartılan çocuklar, müzik ve animasyon gösterileri eşliğinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Boğaz turuna Başkan Atila Aydıner de katılarak çocuklarla tek tek ilgilendi. Öte yandan Başkan Aydıner, yerli ve elektrikli otomobil TOGG ile sünnet olacak çocuklara İstanbul turu attırdı, onlarla birlikte pasta keserek çeşitli hediyeler verdi. Boğaz ve TOGG turu ile oldukça eğlenen çocuklar, gruplar halinde özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettirilecek.

“29 yıldır bu hizmeti devam ettiriyoruz”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 29 yıldır bu hizmeti devam ettirdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla halkımıza birçok hizmet vermeye çalışıyoruz, geleneksel hale getirdiğimiz sünnet organizasyonumuz da bu hizmetlerden biri. Sünnetin bizim toplumumuzda gerek dini, gerekse geleneksel açıdan çok önemli bir yeri var. Bizler de sevgili çocuklarımıza önce sünnet kıyafetleri hediye ediyor, sonra onları aileleriyle beraber eğlenceli bir boğaz turuna çıkarıyor ve ardından da özel bir sağlık kuruluşunda sünnet ettiriyoruz. Yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOGG’un hayatımıza girmesiyle birlikte bu yıl sevgili yavrularımıza milli aracımız TOGG ile İstanbul turu da attırdık. Allah, sünnet ettireceğimiz çocukların sağlıkla büyüdüğünü ve mürüvvetlerini de görmeyi ailelerine nasip etsin. Biz hayatın her safhasında sevgili çocuklarımızın yanındayız ve gayemiz her zaman halkımıza hizmet etmek” dedi.

Çocuklarını Bayrampaşa Belediyesi aracılığıyla sünnet ettirecek aileler de yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, Başkan Aydıner ve ekibine teşekkür ettiler.

HABER: BÜLENT ÇAMCI