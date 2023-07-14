Ankara

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı milletin gösterdiği duruşa dikkati çekerek "Artık herhangi bir gücün Türkiye'de darbe yapma hevesi içine düşeceğini zannetmiyorum. Bundan sonra alacakları cevap 15 Temmuz'dan daha net ve sert olur." dedi.

Destici, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 7'nci yılında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz'un tam bağımsız bir Türkiye hayali kuranların zaferiyle sonuçlandığına dikkati çeken Destici, darbe teşebbüsünün dışarıdan kurgulandığını, bu eylemi gerçekleştirenlerin CIA gibi istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığını, ABD, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin de sürecin içinde olduğunu söyledi.

Bu ülkelerin Türkiye'de kendi emellerine uygun hareket edecek bir yönetimi getirmeye çalıştığının altını çizen Destici, Türk milletinin ise 15 Temmuz direnişiyle milli iradeye yapılan darbelere geçit verilmeyeceğini gösterdiğini dile getirdi.

"Millet size müsaade etmez"

Destici, "İnşallah milletin bu duruşundan sonra ben artık hiçbir gücün darbeye tevessül edeceğine ihtimal vermiyorum. İkincisi de bu, dünyaya bir mesaj oldu, siz Türkiye'yi dışarıdan yönetemezsiniz, Türkiye'nin içinde uşaklarınız, maşanız, sizinle işbirliği içinde olan birtakım güçler, gruplar olsa da bu millet, devletiyle size müsaade etmez, 15 Temmuz'da yol vermedi, bundan sonra da vermez." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurma çabalarını işaret ederek 15 Temmuz darbe girişiminin de bütün bunların bir parçası olduğunu aktaran Destici, yeni 15 Temmuz'ların yaşanmaması için devletin, milletin, siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin üzerine düşen dersi alması gerektiğini aktardı.

Destici, "Devlet kadrolarında ehliyet, liyakatin ne kadar önemli olduğunu çok açık bir şekilde gördük. Devletin belli kadroları, özellikle belli çevrelere bırakıldığında, bu hangi çevre olursa olsun, tamamen belli bir cemaate, belli bir yapının mensuplarına bırakıldığında, işin nereye varacağını görmüş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Askeriye, emniyet, mülkiye ve hukuk alanları başta olmak üzere tüm alanlardaki yapılanmalarda liyakat temelinde, devlet-millet sevgisini yüreğinde taşıyanların yer alması gerektiğini belirten Destici, Türkiye'nin bir daha darbelerle karşı karşıya kalmaması için sistem değişikliğine gidildiğini anımsattı.

BBP Genel Başkanı Destici, eski sistemin tam bir parlamenter sistem olmadığını, yönetime dışarıdan müdahalelerin önünü açtığını işaret ederek "Yönetimde istikrara geçildi, Mecliste ittifak sistemi, barajın düşürülmesi ki daha da düşürülmesi gerekiyor, temsilde adaletin güçlü bir şekilde yer almasıyla bir rahatlama sağlandı." dedi.

Milli iradenin tam ve eksiksiz bir şekilde Meclise yansımasının sağlanması gerektiğini de dile getiren Destici, yargının tarafsız ve bağımsızlığına ilişkin uygulamadaki bazı hataların da giderilmesi gerektiğini söyledi.

"Cumhur İttifakı, darbe gecesi darbecilere karşı sokakta kuruldu"

15 Temmuz'daki darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendiren siyasetçilere fırsat verilmeyerek bu işin ciddiyetinin yılmadan anlatılması gerektiğini vurgulayan Destici, "FETÖ'ye bulaştırılmaya çalışılan kişilerin durumuyla ilgili de titizlikle çalışma yapılması gerektiğini" aktardı.

Destici şunları söyledi:

"Özellikle hakkında bir kovuşturma olmamış, soruşturma açılmış ama takipsizlikle sonuçlanmış ya da yargılanmış ama beraat etmiş; bunlarla ilgili, Türkiye bir hukuk devleti, bunun gereği yerine getirilmelidir diye düşünüyorum. Milletimizin özellikle 15 Temmuz'daki duruşundan sonra ben artık kolay kolay herhangi bir gücün Türkiye'de darbe yapma hevesi içine düşeceğini zannetmiyorum. Özellikle bundan sonra alacakları cevap 15 Temmuz'dan daha net ve sert olur."

Destici, teşebbüse karşı AK Parti, MHP ve BBP'nin çok net bir duruş ortaya koyduğuna, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz hain darbe gecesinde, darbecilere karşı sokakta kurulduğuna, bugün de devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyen bir ittifak olarak tanımlandıklarına dikkati çekti.

15 Temmuz gecesinde yaşadıklarına da değinen Destici, bu teşebbüs duyulur duyulmaz parti genel merkezinde bir araya geldiklerini ve il, ilçe teşkilatlarıyla darbeye karşı olduklarını açıkladıklarını anlattı.

Destici, o gece bütün Alperen Ocaklarına sokağa çıkma çağrısında bulunduklarını, Kızılay Meydanı, Genelkurmay Başkanlığı gibi noktalarda girişime karşı mücadele ettiklerini söyledi.

AA