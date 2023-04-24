"Seçimlere günler kala bunlar yine aklıma geldi!"

İnsanoğlu yaşamı boyunca bir beklentiler yumağı içindedir. Kimi iyi bir yaşam sürmek, kimi zengin olmak, kimi siyaset yolu ile hükmetmek, kimi de dünyayı gezerek keşfetmek ister... Örnekleri çoğaltabiliriz.

Bunlar bir insan için makul isteklerdir. Yeter ki, bu beklentilerin karşılanması haksız, hukuksuz, yalansız riyasiz ve hakkaniyete uygun bir şekilde olsun...

Ancak insanoğlu çoğu zaman hakkına razı olmaz ve hep daha fazlasını ister. Bu sebeple gerçekleşmesi zor beklentiler içine girer.

Türkiye malumunuz 85 milyonluk bir nüfusa sahip kocaman bir ülke... Doğal olarak insanlarımızın her birinin kendince beklentisi var.

Burada karşımıza tuhaf bir ikilem çıkıyor. Çünkü üretmeden, çalışmadan, hak etmeden beklentilerimizin karşılanmasını istiyor ve bekliyoruz.

Siyaset yapanlar için siyaset kapısı, beklentilerin karşılandığı bir yapıdır. Bu yapıdaki beklentiler bize ne hikmetse büyük kayıplar olarak geri dönüyor.

Siyaseti yönlendiren genel başkanların himmeti ile bir koltuk kapanlar genellikle ülkenin uçuruma gidişine bu koltuğu korumak adına sessiz kalıyorlar. Geriden gelip o koltuğa oturmak için bekleşenlerde beklentileri nedeni ile büyük bir sessizlik içinde kalıyorlar... Onların güç aldığı hikaye de, Nasreddin hocanın göle yoğurt mayalaması gibi: ya tutarsa!

Keza bürokratlar ne kadar siyasi iradeye teslim olurlarsa, beklentilerinin o kadar çabuk gerçekleşeceğine inanıyorlar. Oysa ülke büyük bir açmaza doğru gidiyor!

Yine devletten siyasetin oluru ile ihale ve teşvik almak için iktidarların yanlış politikaları karşısında susup beklentilerinin gerçekleşmesini bekleyenlere ne diyelim? Kimse bunlara demiyor mu; memleket batarsa paranın, ihalenin, teşvikin bir önemi kalmaz diye?

Ya siyasi partilere üye olup, kendi veya çocukları için iş ve aş talebi beklentisinde olanlara ne diyeceğiz? Bunlar yanlışlar karşısında dilsiz şeytan gibiler! Kendi partileri iyi gelişmeler dış güçlerin işi savunmasındalar... Onlar da her şeyi biliyor ama şu "beklenti" işi var ya, her şeyi bozuyor!

Bu beklentiler, Türkiye'de yanlış giden işlere "dur" denilmesini engelleyen en büyük faktördür. Eğer bu beklentiler eşiğini aşamaz isek işimiz daha da zorlaşacak...

Hepimiz biliyoruz ki, son yıllarda hiç bir ulus-devlet işleyişinde görülmeyecek şeyleri Türkiye'de yaşıyoruz. Buna karşılık dişe dokunur bir tepki yok. Bunun sebebi bu ülkede siyaset yapanların, bürokratların, medya sahibi ve mensuplarının, sermayenin, aydınların, sanatçıların ve halkın içinde uyanık geçinenlerin tamamının sorunların kaynağından bir beklenti içinde olmasıdır.

Bu ülke batarsa unutmayın hiç kimsenin "beklenti"si karşılanamaz! Onun için bir hastalık haline gelmiş beklentilerinizden bir an önce vaz geçin ve ülkenin önünü açın.

Gelin hep birlikte geleceğimizi sıkıntıya sokacak sorunları bugünden tezi yok temizleyelim.

Bu konu sizin cumhurbaşkanı, parti genel başkanı, milletvekili, sermaye sahibi, bürokrat, akademisyen, sanatçı vs. olmanızdan çok daha önemli bir konudur.

Beklentim var deyip susanlar bu memlekete ez az ihanet edenler kadar suçludur. Allah bu tipleri ıslah etsin!

#SinanOgan

18 Nisan 2022 / İzmir