Belarus Ulusal Hukuk Portalı'nda yayımlanan, Lukaşenko’nun imzaladığı yasada, 19 Kasım 1990 tarihli AKKA’nın uygulanmasının durdurulduğu belirtildi.

Nisan ayı başlarında Lukaşenko, söz konusu yasa tasarısının parlamentoda görüşülmesine onay vermiş, ardından Belarus Parlamentosu yasa tasarısını onaylamıştı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, AKKA'ya taraf olan devletlerin çoğunluğunun söz konusu belgeyi bahanelerle onaylamayı reddettiği ve hiçbir zaman yürürlüğe girmediği belirtildi.

Açıklamada, “Belarus tarafı, tüm eksikliklerine rağmen Avrupa kıtasında konvansiyonel silahların kontrolü alanında tek, çok taraflı yasal olarak bağlayıcı araç olarak kalan AKKA’yı korumak için her türlü çabayı gösterdi. AKKA’nın uygulamasını durduran katılımcı devletlerin Belarus’a yönelik açıkça düşmanca adımlarına rağmen, antlaşmayı uygulamaya hazırdık.” ifadesi kullanıldı.

NATO üyesi ülkelerin AKKA’yı askıya alma kararının Belarus'a başka seçenek bırakmadığı vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

“Belarus'un AKKA’yı askıya alması, Avrupa'daki mevcut konvansiyonel silah kontrol rejiminin yıkılması ve bölgede devam eden askeri-siyasi gerilimler karşısında ülkenin ulusal güvenliğini sağlamayı amaçlayan zorunlu bir tepki adımıdır. Yasanın kabul edilmesi, Belarus'un antlaşmadan çekilmesi anlamına gelmiyor. Antlaşmaya taraf olan NATO üyesi devletlerin uygulamaya geri dönmesi şartıyla AKKA’nın uygulanmasına devam etmeye hazır olacağız."