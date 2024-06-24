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Anvers Belediyesinin Gazze'de süren saldırılara rağmen İsrailli şirketten elektrikli araç filosu satın alma girişimi tartışmalara yol açmıştı.

Bu açıklamaları "kabul edilemez" bulan Anvers Belediyesi yönetimi, oy birliğiyle EZRaider ile olan satın alma sürecini durdurmaya karar verdi.

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Belçika 'nın resmi ajansı Belga'nın Anvers Belediye Başkanlığı Ofisine dayandırdığı habere göre, EZRaider isimli İsrailli şirket in Üst Yöneticisinin Filistinlilere karşı ırkçı ve nefret dolu ifadelerinin yer aldığı açıklamaları ortaya çıktı.

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