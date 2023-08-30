BALIKESİR- Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi, “Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olan, 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yılını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Tarih boyunca pek çok zorluğa göğüs geren Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, emsalsiz bir azim ve kararlılıkla, düşman güçlerine karşı büyük bir direniş sergilemiş ve 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan büyük zaferle taçlandırılmıştır. İşte bu zafer, milletimizin iradesinin, özgürlük sevdasının, birlik ve beraberliğinin en güzel yansımasıdır. 30 Ağustos, aynı zamanda bağımsızlığımıza olan sonsuz bağlılığımızın bir göstergesi, günümüzü aydınlatan ışığıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin gösterdiği cesaret, kararlılık ve birlik ruhu, 30 Ağustos Zaferi’nden günümüze her zaman ilham kaynağımız olmaya devam ediyor. Bizlere düşen görev, bu mirasa sahip çıkmak, milli değerlerimize sıkı sıkıya sarılmak ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır.

Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Yaşasın 30 Ağustos Zaferi! Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!”

Haber: Selçuk Bulut