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Eylemde yapılan konuşmalarda Alman hükümetinin İsrail’e verdiği destek eleştirildi.

Filistin bayrakları ile üzerinde "Tüm gözler Refah’ta", "Kudüs Filistin’in başkentidir" ve "Ateşkes şimdi" yazan pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin’e destek veren sloganlar attı

Kentin sembol yerlerinden Potsdamer Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail’in Filistin ’e yönelik saldırılarını protesto etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. Kentin sembol yerlerinden Potsdamer Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etti.

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