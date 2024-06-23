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Polisten yapılan açıklamada 11 göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, göstericiler ellerinde poster ve pankartlarla alışveriş merkezi içinde oturarak İsrail karşıtı sloganlar attı.

Ayrıca, Berlin-Mitte'deki Alexa alışveriş merkezinde 60 kadar eylemci protesto gösterisi düzenledi.

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, "İsrail çocukları öldürüyor", "İsrail terör devleti" şeklinde slogan attı.

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Arbede esnasında fenalaşan bazı göstericiler için ambulans çağrıldı.

Şişe ve plastik bardak fırlatılan polis göstericilere müdahalede bulundu.

Eberswalder tramvay durağından "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganıyla başlayan ve yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yürüyüş sırasında polisin göstericilerden bazılarını gözaltına alması nedeniyle arbede yaşandı.

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