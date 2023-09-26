Haber: Beyza Betül Cihan

Bugün saat 11.00'da gerçekleştirilen Token'ın tanıtım toplantısında başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu.

"Bu işlerden nemalanamadıkları için beşiktaş'a zarar vermeye çalışıyorlar"

"Beşiktaş'ın her kuruşu için ne kadar hassasiyet gösterdiğimi herkes biliyor. Sosyal medyada bazı kişilerin bu işlerden nemalanamadıkları için Beşiktaş'a zarar vermeye çalıştıklarını görüyorum."

"Rakiplerimizden açık ara farkla gelir elde edeceğiz"

"Beşiktaş bu sözleşmeyle rakiplerinden açık ara farkla gelir elde edecektir. Bu tokenları sattığımız müddetçe para bizim kasamıza girecek. Kendime ait bir tarzım var. Adım adım görerek ve emin olarak... Çünkü harcadığımız para Beşiktaş'ın parası. İnanıyorumki bu operasyonda, bu işbirliğinde Beşiktaş taraftarı bizimle beraber olacaktır ve mutlu olacaktır."

"Yönetim istifa tezahuratları yapan gelip benle dertlerini paylaşabilir"

Çebi, Kayserispor maçında galibiyet alınmasına rağmen "Yönetim istifa" tezahüratları yapılmasının nedeninin sorulması üzerine "Ah bir bilebilsem. Ben de bilmiyorum. Muhaliflerin göreve gelme arzusu olabilir. Bunu neden yaptıklarını gelip benle paylaşabilirler. Çok arzu ediyorum, gelip benimle burada paylaşabilirler. Konu ekonomi ise ekonomi düzgün gidiyor. Transferse ben transferlerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Bize Galatasaray tribünlerinden edilen küfürleri hala unutmadım. Yakışıklı bulmadım. Benim taraftarım başka kulübün başkanına çok şükür küfür etmedi." yanıtını verdi.

"Onana çok iyi bir futbolcu"

Başkan Çebi Jean Onana'nın Kayserispor maçında kadroya alınmamasıyla ilgili bir soru üzerine "Onana ile konuşmadım. Oyuncularla olan ilişkileri teknik direktör kendisi oluşturur. Onana'nın çok iyi bir futbolcu olduğuna inanıyorum. Ben hocanın adaletli olduğuna ve birini oynatmıyorsa o gün onun performansını yeterli bulmadığını biliyorum." ifadelerini kullandı.

"Yanlış Onana" iddiasına yanıt

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın eski başkan adayı Hürser Tekinoktay'ın "Beşiktaş yanlış Onana'yı aldı. Amadou Onana yerine onunla aynı dönemde Lille'de oynayan Jean Onana alındı" iddiasının sorulması üzerine ise "Bunu diyen kişi Beşiktaş'a başkan adayı olmuş bir kişi. Eğer bunu espri ve kinaye yoluyla yapmamışsa aklından zoru vardır derler adama. Bir süredir yoktu ortalıkta bu bey efendi, onunla da savaşmaya devam ederiz.