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Bakhtiyor Zaynutdinov'un siyah beyazlı kulüple sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-2024 sezonu yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bakhtiyor Zaynutdinov'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, Kazak orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov transferini resmi sitesinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

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