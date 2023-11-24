Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adaylarından Arat, Ankara'daki Beşiktaş JK Genel Kurul üyeleriyle bir otelde buluştu.

Başkanlık yarışının çok centilmence geçeceğine inandığını belirten Arat, "Birbirimizi kırmadan projelerle fikirlerle ayakta kalacağız. Seçimler camialara enerji verir, ben gittiğim her yerde bu enerjiyi görüyorum, Anadolu'nun her yerinde gençleri görmeniz lazım, gençler kulübe çok hakim." diye konuştu.

Konuklara slayt gösterisiyle spor hayatını, başkanlığa seçilmesi halinde yapacağı projelerini anlatan Arat, "Beşiktaş'taki ay-yıldız çok kıymetlidir. Beşiktaş cumhuriyetin kuruluşunda sporcularını şehit veren bir kulüptür. Beşiktaşlılık başkadır, bu ay-yıldızı çok hak ederek almıştır. Beşiktaşlıların yolu farklıdır, adaleti, dürüstlüğü, insanlığı temsil eder, tüm güzel değerlerin birleştiği yerdir Beşiktaş. Beşiktaş Cumhuriyeti, Atatürk'ü temsil eder." şeklinde konuştu.

Arat, 44 yıldır Beşiktaş'ın içinde olan birisi olarak camianın meseleleriyle çok yakından ilgilendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Beşiktaş'ta iletişim sorunu vardı, artık bu sorun belli noktalarda tahammül edilemez hale geldi. Özellikle transferlerde yaşanan süreçlerden sonra ben Beşiktaş'ın derhal olağanüstü kongreye gitmesi gerektiğine dair bir mesaj attım. Son derece pahalı maliyetlerle transferler yapıldı, bazı oyunculara 4 yıllık anlaşmalar yapıldı ve sezon başlar başlamaz sportif direktör istifa etti. Yani bu transferleri yaptırdığınız kişi istifa etti. Süreyi uzatma manevraları son derece yanlıştı, bir an önce genel kurula gidilmeliydi. Ben her zaman burada hazır olduğumu söyledim. Geçmişte Beşiktaş'ı yönetenler, plazalardan Beşiktaş'ı dizayn etmeye kalktılar. Son 23 güne kadar herkes bana projemi sordu, listemi sordu, ben de 'karşımda kim var, karşımda kimse yok' dedim."

Süreçten Beşiktaş'ın çok büyük hasar aldığını, antrenör değişimin çok geç yapıldığını dile getiren Arat, "Yapılan planlar tutmadı, seçime 40 gün kala Tüpraş parası kırdırıldı. 3 yıllık Tüpraş parasını seçime 40 gün kala hiç bir yönetim kırdıramaz, etik değildir. Projelerimizi açıkladık, projelerimizi açıkladıktan sonra herkes bu projelerin nasıl olamayacağını söyledi. Sen de kendi projelerini anlat, herkes kendi projesini savunur, biz dersimize iyi çalıştık." ifadelerini kullandı.

"En büyük projemiz itibar ve güvendir"

İletişim sorununu çözmeyi başa aldıklarını, kartal yuvalarını nasıl değiştireceklerini, hangi yöneticinin nasıl işler yapacağını, Beşiktaş Dijital App projesini her gittiği yerde anlattığını ifade eden Arat, "Gayrimenkul yatırım ortaklığını anlattık, emeklilik fonunu anlattık. Hayalleriniz olacak, benim Beşiktaş için hayallerim var, bunları gerçekleştirmek için yola çıktım. Teknolojinin karşısında duramazsınız." şeklinde konuştu.

Kulübün borçlarını nasıl aşacaklarına yönelik de Arat, Beşiktaş'ın gayrimenkullerini slayt ile tek tek gösterdikten sonra, "En büyük projemiz itibar ve güvendir. İtibar olmadan güven olmadan hiç bir şey yapamazsınız. Bunun için de finansal araçları kullanacaksınız. Beşiktaş elde ettiği tapuların tamamını Süleyman ağabey (Seba) zamanında elde etmiştir. O günden bugüne 23 yılda bir tane bile tapu ilave edilememiştir, olan yerleri heba etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Stadın kapasitesini de artıracağız"

Tüpraş Stadyumu'nun çatısı ve taraftar tribünlerine yönelik önemli iyileştirmeler yapacaklarını da anlatan Arat, "Dünyanın bütün statlarında çok önemli görüşmeler yapan birisiyim. Bu stat Avrupa futbol şampiyonasında kullanılacak, stadın kapasitesini de artıracağız." dedi.

Başkan olduklarında TFF ile ilişkilerinin nasıl devam edeceğine yönelik de Arat, "Beşiktaş'ı iyi temsil edeceksiniz, 'gelip size kimse parmak sallayamayacak', sallatmayacak. 3 Aralık'tan sonra kimse Beşiktaş başkanına parmak sallayamaz. Stat evimiz, herkes misafirimizdir. Beşiktaşlı centilmendir, kimseyle şartlı ilişki kurmam, Beşiktaş armasına yakışır ilişki kurarım. Camiam seçtiği takdirde bu ilişkilerin nasıl kurulacağını görürsünüz. Bunlar dikkat edilmesi gereken ilişkilerdir. Bir örnek vereyim Süleyman Seba liderliğinde Beşiktaş Kulübü, tüm kulüplerin toplandığı yerdi." şeklinde görüş belirtti.

Tüm ilişkilerinde şeffaf olacağına söz verdiğini de dile getiren Arat, "Bunca yıllık spor birikimimi camiama aktaracağıma söz verdim. Futbol takımımız hakkında yerli ve yabancılara çok ciddi bir rapor hazırlattık. Beşiktaş mücadeleci hırslı bir takım arzuluyor, dediler. İhtiyacımız olan bölgelere oyuncu konuşurken de bu karakter özelliğinden yola çıkarak konuştuk." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a ilişkin de Arat, "Rıza hoca şu anda bu göreve layık. Geç getirildi aslında 6 Ekim'de getirilmeliydi, doğru bir anlaşma yapılmış, keşke diğer anlaşmaları da öyle yapsalardı. Göreve gelirsek oturur konuşuruz. Alt yapı için de önemli projelerimiz var. Alt yapıda ısrarlı yönetimimiz devam edecek. Taraftarın isteğini de duymazdan gelemezsiniz, doğruları paylaşacaksınız. Dolayısıyla benim ilişkin son derece şeffaf olacak." şeklinde konuştu.