Haber: Mert Osman Erman

Yerel bir şef, selden etkilendikleri bir nehirde karşıya geçmeye çalışırken sel sularının yükseldiği bir kütükte oturduklarını söyledi ve suların onları götürdüğünü belirtti.

Grup, Nairobi'de First Lady Rachel Ruto ile buluştuktan sonra Makueni İli'ndeki evlerine dönüyordu.

Kenya, komşu Somali ve Etiyopya ile birlikte, tarihlerindeki en kötü sel felaketiyle başa çıkmaya çalışıyor.

Şahitler, Muooni Nehri'nin şiddetli yağışın ardından birkaç saat boyunca sular altında kaldığını, ancak grupun yine de Perşembe akşamı onu geçmeye karar verdiklerini ve birkaç kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Özel sahibi Daily Nation gazetesine göre, "Suların şiddetinden etkilenerek nehrin ortasında yüzen bir kütükte oturuyorlardı" dedi bölgenin şefi Norman Musyoki.

"Bir kalabalığın yardıma güç yetiremeyeceği şekilde şiddetli suların etkisi altında, aniden nehir kabardı ve onları sürükledi."

Grubun tam sayısını belirlemeye çalıştıklarını ancak şahit ifadelerine göre en az yedinin sürüklendiğini söyledi.

Yerel yetkililer ve Kenya Kızıl Haç'ın kurtarma ve kurtarma çabaları şu anda devam ediyor.

El Niño iklim olayı ile ilişkilendirilen devam eden şiddetli yağışlar ve sel, Kenya Kızıl Haç'a göre Kenya'da en az 71 kişinin ölümüne ve 150.000'den fazlasının yerinden edilmesine neden oldu.

El Niño, Pasifik Okyanusu'nun ısınmasına neden olan ve sel, kasırgalar, kuraklık ve orman yangınları ile ilişkilendirilen bir hava olayıdır.

47 ilçeden 33'ü etkilenmiş durumda, ancak Makueni en çok etkilenenlerden biridir.

Geniş çaplı tahribata rağmen, Kenya Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, Çarşamba günü ulusal hükümetin sel tepki çabalarını finanse etmeyeceğini söyledi.

Selin, Kenya, Etiyopya ve Somali'de 130'dan fazla kişinin ölümüne neden olduğunu bildiren yardım kuruluşu Oxfam'a göre, seller nedeniyle ölen kişi sayısı 130'dan fazla.

Birçok faktör selin oluşumuna katkıda bulunsa da, iklim değişikliği tarafından neden olan atmosferin ısınması aşırı yağışı daha olası hale getiriyor.