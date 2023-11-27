Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Samsunspor-Beşiktaş maçını takip eden Serdal Adalı, ardından Samsun Beşiktaşlılar Derneği’nin düzenlediği gecede kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Adalı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Eğer 1 hafta sonra seçim varsa, bunun nedeni futbol takımımızın durumu. Aday olmadaki en büyüm sebeplerden biri de bu. Maddi ve manevi dejenerasyon yaşıyoruz. Maddiyatı hallederiz ama manevi dejenerasyonu bir an önce halletmemiz lazım. Birinci önceliğim, futbol takımını yukarı taşımak ve hepimizin özlediği Beşiktaş’ı geri getirmek.”

“Taraftarımızın bazıları UEFA Financial Fair Play’den bahsediyor ancak rakipler nasıl transfer yapıyor görüyoruz. Biz de bunu çözeceğiz. Devre arasında gerekli transferleri yaparak takımı yukarı çıkarmak zorundayız.”

“Avrupa’da Şampiyonlar Ligi’ne kalmayan bir takıma sezon sonu transfer yapmak çok zor. O yüzden elimizden geleni yapacağız. Sizin de içiniz rahat olsun. Bu takım Şampiyonlar Ligi’ne kalacak.”

“Beşiktaş camiası sadece futbol takımından ibaret değil. Ciddi sponsorlarımız hazır. Projelerimizle birlikte onları da açıklayacağız. Amatör şubelerimiz, gençlerimizin Beşiktaş ruhunu öğreneceği bir okuldur. Yapamayacağımız hiçbir şeyi benim ağzımdan duyamayacaksınız.”

“Bu soru (Mehmet Büyükekşi’nin parmak sallaması) her gittiğim yerde soruluyor ve her seferinde sinirleniyorum. Çünkü o parmak sadece Beşiktaş başkanına değil, tüm camiaya sallanmıştır. 3 Aralık’ta başkan olursam, o stada onu sokmam! Gelecekse eğer, özür dilemeden gelmesin.”

“Bugün maçta (Samsunspor) bir mesaj geldi taraftardan, ‘girerken sıkıntı yaşıyoruz’ diye. Gittim baktım. ‘Bir ihtiyacınız var mı?” diye sordum. Sürekli taraftarımızın yanında olacağım.”

“Fulya Davası’nın takipçisi olacağız, takip de ediyoruz. Beşiktaş’ın 1 kuruşunun hakkını ararız.”