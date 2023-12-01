Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı ve futbol direktörü adayı Mehmet Özdilek, siyah-beyazlı camianın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Çaresiz bir durumun olmadığının altını çizen Serdal Adalı şunları kaydetti:

“Çaresiz bir durum yok. Devre arası için transfer çalışmalarına başladık dİkinci Başkan olarak Metin Keçeli’yi açıkladıktan hemen sonra Mehmet Özdilek’i açıkladık. Çünkü sıkıntının kaynağı futbol.

“Bir dakika kaybetmeye tahammülümüz yok”

“Vedalaşacağımız futbolcular olacak, yerine getirilen futbolcuların maliyetine katlanacağız."

“Transfer çalışmalarının %80'i, %90'ı hazır; 4 Aralık'tan itibaren harekete geçeceğiz. Bir dakika kaybetmeye tahammülümüz yok. Çok umutluyum."

“Şampiyon olan kadroyu bozma lüksümüz yok. Şenol Güneş’in ikinci şampiyon olan kadrosunu bozmak hataydı.”

““Beşiktaş’ın amiral gemisi futbol takımıdır”

Mehmet Özdilek ise konuşmasında, “Beşiktaş’ın amiral gemisi futbol takımıdır; bu tartışılmaz. Dün maçtaydım. Skordan çok, saha içindeki oyuncuların duruşları ve tavırları taraftarı mutsuz ediyor. Beşiktaş taraftarı, sahadaki yüreğinizi görürse skora bakmaz. Bunu göremediği için ızdırap duyuyor.” İfadelerini kullandı.

Mehmet Özdilek’in açıklamaları şu şekilde:

Özdilek, “Sezon başında Beşiktaş’ın eksikleri belliydi. Eksiğiniz 4 tane, alıyorsunuz 10 tane. Geçmiş performansları kötü. Geçen sene stoper eksikliği ifade ediliyordu. Alındı ama o bölgenin eksikliği yine hissediliyor.”

“Türk oyuncu kalitesini yükseltmemiz lazım. Çalışıyoruz. Açık söyleyeyim; bu konuda rakiplerin gerisindeyiz.

“Her sene altyapıdan yukarıya 2 oyuncu çıkarabilirsek ve bunun da 1 tanesini oynatabilirsek geleceğe umutla bakabiliriz.”

“Brugge maçının devre arasında Samet Hocamı gördüm. Gittim, başarılar diledim.”