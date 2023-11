Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beyaz Futbol programında Ertem Şener'e siyah-beyazlı camianın gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 başarını kutlayarak sözlerine başlayan Çebi, “Milli takımın başarısı bizim için çok önemli. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Türk futbolu iyiye doğru gidiyor, daha da iyi olacak." dedi.

Çebi’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Futbolda sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. İstemediğimiz sonuçlar aldık. Bu takımın başarılı olacağına inanıyorum. Takım kötü gittiğinde benden biliniyor, iyi gittiğinde de benden bilinsin.



Görevi teslim edene kadar her şeyle ilgilenmek benim vazifem. Konuşuyorum konuşma diyorlar. Konuşmuyorum niye konuşmuyorsun diyorlar. Seçim sürecini sessiz geçirmeyi düşünüyorum. Son ana kadar görevi dört dörtlük yapmaya çalışacağım.

"Borcumuz yok"

Emekçinin helalliğini almadan yöneticilik yapılmaz. Çalışanların maaşlarını zamanında alabilmeleri motivasyon açısından önemli. Gelecek yönetim de gerekeni yapacaktır. Mali yönden iyi durumda olan bir kulüp bırakacağım. Borcumuz olmadığı gibi birkaç aylık kasa imkanıyla görevi devredeceğim. Bu konuda mutluyum.



Aboubakar’ın sakat raporu var. Sakat oyuncuyu oynatmak daha büyük sağlık sorunlarına yol açabilir. Aboubakar iyi bir futbolcu. Art niyetli olmadığını biliyorum. Takıma katıldığında daha iyi olacaktır. Aboubakar seçim kararı aldığımda görevden ayrılma dedi.

"Burak Yılmaz konusunda hatalıyım"

Transferlerde hata yaptığımı düşünmüyorum. Oyunculara tek tek baktığınızda kötü bir isim yok. Yaşadığımız şanssızlıklar var. Onana’nın iyi mi kötü mü olduğunu anlayacak vakit olmadı. Futbolcu oynamadığı sürece gelişmez.



Burak Yılmaz konusunda hatalıyım. Ona da zarar verdik. Sezon başından beri takımlaydı, ona şans verdik. Bu konuda hata yaptığımı kabul ediyorum. Burak’ın açıklamasına şaşırdım ve üzüldüm.



Şenol Güneş kan değişikliği gerekir dedi. Ben hiçbir hocayı göndermedim. Avcı gitmek istedi. Git dedik kontratım var dedi. Ahmet Ürkmezgil, Avcı’ya takımda görmek istemişti. Giderayak onu getirdiler. Ürkmezgil’in herhalde Orman’a minnet borcu var. O günden beri bana sallıyor. Herhalde ödeşiyorlar. Ürkmezgil’in son açıklamaları bana ağır geldi.



Pandemide şampiyon olduk. O zaman da kimse şampiyon olacağımıza inanmıyordu. Başkan olarak camiayı ve takımı motive etmem gerekir. Şampiyon olacağız söylemimden dolayı hata yaptığımı düşünmüyorum. Biz hayatımızı Beşiktaş’a verdik. Yeter ki Beşiktaş şampiyon olsun, bana istediklerini desinler.

"Beşiktaş’a zarar verdiler"

Fikret Orman’la ilgili olarak başkanlıktan sonra kendisiyle hesaplaşacağımı söylemiştim. Kurt dumanlı havayı sever. Bir sürü gerçek olmayan ifadeler kullandı. Fikret Orman gittiğinden beri aleyhimde çalıştı. Bana kızgınlığı var. Camia hesap sormamı istedi. Hiçbir zaman ona paralar nerede demedim. Kulüp kötü idare edilmiş dedim. Biz gerekeni yaptık. Yapmasaydık sen de içindesin derlerdi. Serdal Adalı seçim zamanı ben yedi seneyi inceleyeceğim dedi, biz de on seneyi inceleyeceğiz dedik. Hesap sorulması onun için bir şans. Kin ve nefretle devam ediyor. Hasan Arat, Orman’dan hesap sormalısın dedi. Şimdi bakıyorum Orman’ın derneklerden sorumlu müdürü Hasan Arat’ın yanında. Birlikte bu işi organize ettiler. Hasan Arat’ın yanındaki kişiler paralar nerede dediklerini ifade ettiler. Arat ve Orman birleştiler benim altımı oydular. Sosyal medyada teşkilat kurulmuş. Hasan Arat seçime girmiyor. Seçimden sonra dernekleri geziyor. Dört yüz beyaz oy çıkmış, bu güvensizlik demekmiş, bu yüzden yola çıkmış. Benim ve rakibimin aldığı oyların önemi yok mu? Fırsat kolladılar, takım kötü gidince ortaya çıktılar. Beşiktaş’a zarar verdiler.



Paralar nerede diye söyleten ben değilim ki ben susturayım. Orman’ın işin doğrusunu bildiğini biliyorum ama mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Hasan Arat’ın yanındaki adam paralar nerede diyenlerin kendileri olduğunu ifade etti. Adres belliyken neden hala beni adres gösteriyorsun ve o şahısla iş birliği yapıyorsun? Ben bu işte art niyet ararım. Davalar kapansın diye mi böyle yapıyorsun?



Orman dönemiyle ilgili rapor hazırlandı. Rapor hukuka devredildi. Gereğini yapmazsam ben suçlu olurum. On üç dava açıldı. Beş davada zaman aşımı kararı verildi. Orman, esasa girilmemiş davalarla ilgili zaman aşımı verildi diye ben kazandım dedi. Üst mahkeme o davalar için zaman aşımı yoktur dedi. İleride o davalar görülecek. Camiaya karşı yüzüm ak. Mağduriyet yaratmaya gerek yok.



On bir dairenin tapusu neredeymiş? Tapuları almak için uğraştık. Mahkeme yoluyla para tahsil ettik. Gelen para da geçmiş dönemin icra dosyalarına gitti. Beşiktaş’a ait tapuyu tüzük gereği satamazsınız.



Altı buçuk sene ben işlerin içinde miydim, yoksa hayalet miydim? Bu bir zıtlıktır. Ben bir şey yapmadıysam beni kendine ortak etme. Birlikteyken ağabey kardeş gibiydik. Orman’ın etrafındakiler onu bana karşı doldurdular. Babam Orman’la seçime girme dedi, keşke sözünü dinleseydim. Babama özür borçluyum. Babamla ilgili konuşmaları bel altı işlerdir. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor.



Bizden önce insanlar kulübe üye yapılmıyordu. Ben Beşiktaşlı olduğunu söyleyen ve gerekli belgeleri getiren herkesi üye yaptım. Orman zamanında onlardan olmayanların dosyaları çöpe, onlardan olanların dosyaları üyeliğe gidiyordu.



Çağlayan Adliyesi’nden icralar yağdı, ben ve Tamer Kıran bunları göğüsledik. Stat yapımında biz ihaleleri usulüne uygun şekilde yaptık. Futbol şubenin başındayken kulüpte olanları bilme imkanım yoktu. Yöneticilerin kendi görevleri dışındaki işlerde sorumlulukları yoktur. Her şeyin sorumlusu başkandır.



Üst üste iki şampiyonluk ve Avrupa’daki başarı ikimize yazılmalıydı ama o sadece kendine yazmak istedi. Ben ayrılmak istedim. Çebi’den kurtulmak için seçim kararı aldım dedi. Anlattığı şeyler doğru değil. Sen aday olduğun sürece aday olmayacağım dedim. Seçim zamanı niye aleyhimde çalışıyorsun. Tutarsız tavırları ve doğru olmayan söylemleri beni incitti. Televizyondaki konuşması kin ve nefret doluydu.



Gelecek yönetim geriye değil ileriye bakacak. Kasada para var. Hasan Arat, Beşiktaş basketbolda küme düşmesin diye dua ettim diyor. Kapıyı çalsana sorun varsa yardımcı olayım desene. Bizde iyi şeyler konuşulmaz hep kötü şeyler konuşulur.



Tüpraş anlaşmasının ilk yıl parası ödendi. Bu işte yirmi milyon lira kar elde ettik. Bankaya borç ödendi. Yarısı kasada duruyor. Bunların konuşulması gereksizdir.

"Geçmiş yönetimlerin incelenmesini istiyorum"

Sosyal medyada yapılan her şeyin nedeni Fikret Orman, Umut Güner ve Hasan Arat’tır.



Geçmiş yönetimlerin incelenmesini istiyorum. Bu bir gelenek olmalı. Denetim Kurulu’na her türlü evrağı verdim. Her yönetimin bir şey yaparken kırk kere düşünmesi lazım.



Beşiktaş’ın huzura kavuşması lazım, kan değişikliğine ihtiyaç var. Ailem kal demiyor çünkü çok üzgünler. Federasyona başkan olma niyetim yok. Beşiktaş’a hizmet etmek önceliğimdi. Gücüm olursa yine Beşiktaş için kullanmak isterim.

"Biz o gün kaybettik"

TFF başkanının bana karşı tavrı olduğunu düşünüyorum. Başkan olarak bir gün öyle bir gün böyle demedim. En çok ben kavga ettim. Federasyon Beşiktaş’ın hakkını yiyorsa ben konuşurum. Rakiplerimiz depremden sonraki açıklamamı kullandı. Camiam da beni eleştirdi. Biz o gün kaybettik.



TFF başkanı Lugano maçına kendisi geldi. Onunla ilgili tezahürat yapılmasına üzüldüm. Eliyle tribünleri gösterdi. Burada durmam dedi ve gitti. Bakanın yanında bu hareketleri yapmamalıydı. Kendisi de parmak sallamadığını açıkladı. Bana da hakaret ediliyor. Susturacak olsam kendime yapılanları sustururum. Devre arasında çıkabilirdi. Hareketi art niyetliydi. Yöneticilerim yaptığı hareketin yanlış olduğunu kendisine ifade ettiler. TFF başkanının da bana yapılan kumpasın içinde olduğunu düşünüyorum. Kendisine seçimde destek vermediğim için bana kızgın. MHK ayrıca seçilmeli. TFF başkanı, kurulları belirlememeli. Futbolda temiz eller operasyonu şart. Devletin bu konuda tedbirler alması lazım.



Sergen Yalçın’ı getirerek doğru yaptık. Şampiyonluktan sonra sözleşme imzalayalım öyle tatile git dedik. Oturduk konuştuk anlaşamadık. Sonrasında hocanın istediğini verdik. Ayrılma döneminde ben biraz daha kal dedim. İki maç daha bakalım olmazsa giderim dedi. İki maç sonra gitti. Sezon bitmeden şampiyonluğa giderken sözleşme görüşmesi yaparak kafası karışsın istemedim.



Şenol Güneş çok prensipli ve çalışkan bir insan. Şenol hocayla rahat etmiştim. Hiçbir hocayı ben göndermedim. Ceyhun Kazancı da yıpratıldı. Şenol hoca ve Ceyhun Kazancı birlikte çalışmaktan sorun duymayacaklarını ifade ettiler ama birbirlerine olan güvensizliği kafalarından atamadılar. Beraber çalışmalarında ısrar etmek hatam olmuştur.



Talisca için kulübü oyuncuyu vermek istemiyoruz dedi. Kulübü oyuncularıyla görüşmemizin suç olacağını belirtti. Biz de görüşmedik dedik. Ramos konusunda Serhan Çetinsaya çok istekliydi. Sponsor bulursan dört milyon avroya kadar maaşını ödeyebiliriz dedim. 45 milyon avro toplam maliyet, Beşiktaş’ın mali yapısına uygun değildi.



Hocamızın istediği futbolcuları aldık. Oyuncuların kötü gösterilmesini kabul edemem. Onana’yı hoca istedi. Sosyal medya yüzünden oyuncuyu oynatmaktan çekinirsen sonuç bu olur. Tadic ve Djiku’yu hoca istemedi. Tadic’le neredeyse işin sonuna gelmiştik.



Serdar Saatçi burada kalmamak için her şeyi yaptı. Kalması için çok uğraştım. Sergen Yalçın bize faydası olmaz dedi. Ailesi ve oyuncu bizi yedi bitirdi. Rıdvan Yılmaz, Türkiye’de kaldığım sürece bir yaşam kuramıyorum, ben gideyim dedi. Elimi öptü ve beni gönderin dedi. Emirhan İlkhan’ın kalması için babasıyla görüşmek istedim, gelmedi. Oyuncu gitmek istedi.



"Beşiktaş’ın malı mülkü duruyor"

TFF limitleri doğrultusunda transferler yaptık. Rakipler limitlerin üstüne çıktılarsa mal mülk satmışlardır. Beşiktaş’ın malı mülkü duruyor. Göreve geldiğimde kulübün mali durumu ortadaydı. Kulübü toparlayamamış olsaydım kulüp kayyuma gidebilirdi. Kayyuma götüren başkan olarak tarihe geçerdim.



Hakemlerin başarısız oldukları ortada. TFF kurullarının ayrıca seçilmeleri lazım. TFF başkanlarının buldukları çözüm MHK başkanlarını değiştirmek. Getiren de sensin götüren de. Senin sorumluluğun yok mu?



Rıza Çalımbay’ın sözleşmesinde çıkış maddesi var. Gelecek yönetim isterse hocayla yollarını ayırabilir.



Emre Kocadağ’ı destekledim. Bu yolda dikkatli olmasını ifade ettim. Seçim zor bir süreç. Sonrası daha zor bir süreç. Gelecekte başkan adayı olarak gündemde olacağını düşünüyorum.



Orman döneminde Demba Ba’yı getirmeye çalıştım. Bana Ba’dan vazgeçelim dediğinde evinden çıktım, arkamdan geldi ve devam edelim dedi. Atınç Nukan’ın ve Ersan Adem Gülüm’ün satışında günlerce uğraştım. Cenk Tosun’un satış pazarlığını ben yaptım. Herkes on beşe razıyken ben rakamı yirmi iki milyon avroya yükselttim. Umut Güner’in Ali Naibi’ye başka bir menajere vekalet verilmesi talimatına direnç gösterdiğim için Güner tarafından antipatiyle karşılandım. Orman sonrasında İngiltere’ye gitti ve pazarlığı kendisi yapmış havasına girdi.



Umut Güner, Ümraniye’de kendisinin de olduğu ortamda şahsıma küfür etti, o hiçbir şey söylemedi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile otopark konusunda fikir ayrılığımız oldu. Ağabey bunlar cahil kapat konuyu dedi. Ahmet Kavalcı’yı yönetime almadı, sonra Kavalcı’yı benim aldırmadığımı söyledi. Sürekli demir konusunu gündeme getiren birisine Orman artık haddini aştı, disipline verelim ilk imzayı da ben atayım dedi. Disipline de Çebi’yi rahatlatmak için yaptım ceza vermeyin dedi. Bunları alt alta koyduğunuzda asıl kumpas kime kurulmuş ortaya çıkıyor.

"Seba’nın yolunu kendime yol edindim"



Seba ile bir sohbetimizde Seba bana, “Sen bana benziyorsun. İnşallah senin sonun da benim gibi olmaz” dedi. Orman, Seba’yı iki kere görmüş bu palavrayı neden atıyor diyor. Sen yıllar boyunca Seba’ya şoförlük yaptığını, kapısında beklediğini ifade ettin. İnsanların bunun yalan olduğunu söylediğini ben senin yüzüne vurmadım.



Üçüncü sınıf ikinci adammışım. O zaman yıllarca neden beni ikinci adam olarak yönetimine aldı? Sen de o zaman üçüncü sınıf birinci adamsın. Önce adam olmak lazım. Adam olmak için önce insan olmak lazım. İnsan olmak için utanma ve ar damarı olması lazım. Bunlardan yoksun kişinin itibarımı düşürücü ifadeler kullanmasını kabul edemem.



Kolum kırılımş, Beşiktaş başkanı güçlü olurmuş, ağlıyormuşum. Acındırmak için değil yoksun burada çalışmıyorsun diyenlere cevaben söylenmiş şeyler. En zor günde buradaydık. Kendimizi acındırmadık. Görevimizin başında olduğumuzu ifade ettik. Bunları dalga geçerek, aşağılayarak ifade ediyor. Sen şovmen misin? Beş katı bana cevap verecekmiş. Kendisine Arsen Lüpen diyen Mahmut Uslu’ya cevap veremeyip ağabey benim yerime cevap verir misin bu adama dedi. Onun yerine ben cevap verdim. Ağabey dediğin adama bunları söylemek çok ayıp. Kendisini hiçbir zaman affetmeyeceğim. Bana yaptığı haksızlıkların hesabını umarım öbür tarafta verir.



Sosyal medya çok tehlikeli bir hal aldı. Seçim sosyal medyada kazanılmaz. Sandıkta göreceğiz. Sosyal medyada ağırlığı olan arkadaş mı kazanacak yoksa Beşiktaş’tan yıllardır elini ayağını çekmemiş arkadaş mı kazanacak? Sosyal medyadaki kazanırsa vay geldi başımıza. Bu yol böyle devam edecek demektir. Para karşılığı birilerinin silahşorluğunu yapanlar ayıp ediyorlar. Gece yarısı milletin çocuğuna küfür edenler Beşiktaşlı olamazlar. Bunları besleyenler geldikleri gibi giderler.



Başkan olacak kişinin arkasında durmalıyız. Seçimden sonra eleştirmek yerine şimdi aday olmalıyız. Takımı sahada destekleyelim. Sosyal medyada küfür edenleri asla affetmeyeceğim.



Seba’nın yolunu kendime yol edindim. Beşiktaş’ın her kuruşu için pazarlık ettim. Çalmadım, çaldırmadım. Bu yönlerim Seba’ya benziyorsa ne mutlu bana.”