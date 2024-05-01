Transfer çalışmaları kapsamında yurt dışında bulunan Başkan Hasan Arat, dün gece oynanan Bayern Münih-Real Madrid maçını Herbert Hainer'le birlikte izledi.

Allianz Arena'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le bir araya gelen Hasan Arat, fikir alışverişinde bulundu. Hasan Arat bu görüşmenin ardından bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek karşılaşmayı birlikte izledi.