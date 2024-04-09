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London Lions ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Aziz Akkaya'nın oyuncularıyla salonun ortasında yaptığı konuşmanın ardından idman başladı. Oyuncular şut ve hücum çalışması gerçekleştirdi.

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