Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nika Mühl 2024-2025 sezonu öncesinde Beşiktaş BOA Takımımız ile sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kariyerine 2021 yılında ABD Kolej Ligi Takımlarından UConn Huskies’de başlayan oyuncu 2001 Zagreb doğumludur. 23 yaşındaki Hırvat sporcu, 180 cm. boyunda ve point guard olarak görev yapmaktadır.



Nika Mühl, kolej liginde oynadığı toplam 4 sezonda iki kez Doğu Konferansı’nda yılın savunma oyuncusu seçilirken 686 asistle de UConn tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olmuştur.



Mühl ayrıca tek bir sezonda yaptığı 284 asist ve tek bir maçta yaptığı 15 asistle de bu alanda yine zirvede yer almıştır.



Genç oyuncu ayrıca 2024 WNBA öncesinde Seattle Storm tarafından draft edilmiştir.



Nika Mühl kimdir?



9 Nisan 2001 Hırvatistan doğumlu olan sporcu kariyerine 19 yaşında ABD Kolej Ligi Takımlarından UConn Huskies’de başladı.



Point guard olarak forma giyen Nika, NCAA Doğu Konferansı’nda 2 kez yılın savunma oyuncusu seçilirken, oynadığı 4 sezonda toplam 686 asistle de UConn tarihinin en çok asist yapan oyuncusu olmuştur.



Mühl ayrıca tek bir sezonda 284 asist ve tek bir maçta 15 asistle de bu alanda yine zirvede yer almıştır.



Savunma ve asistleriyle öne çıkan Nika Mühl’ün UConn Huskies ‘de elde ettiği istatistik ortalamaları ise şöyledir:



2020-2021 sezonu 23 maç, 24.4 dakika, 4.9 sayı, 2.4 ribaund, 2.7 asist



2021-2022 sezonu 33 maç, 21.8 dakika, 3.8 sayı, 3.0 ribaund, 2.6 asist



2022-2023 sezonu 36 maç, 36,4 dakika, 7.1 sayı, 3.9 ribaund, 7.9 asist



2023-2024 sezonu 39 maç 32.3 dakika, 6.9 sayı, 4.0 ribaund, 6.6 asist

