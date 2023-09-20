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Beşiktaş , Club Brugge mücadelesi için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Belçika'nın Brugge kentine gidecek.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma, minyatür kale maç ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Açıklamada, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takip ettiği idmanın 1 saat 15 dakika sürdüğü belirtildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi.

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