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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Çok basit goller yedik

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu: Çok basit goller yedik

64. dakikada Rashica'nın sol kanattan kullandığı kornerle ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Zaynutdinov'un kafa şutunda, kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

57. dakikada Bitexen Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Bünyamin Balcı, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla takımının üçüncü, kendisinin mücadeledeki ikinci golünü kaydetti: 3-1.

11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

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