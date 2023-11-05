11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.
30. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
33. dakikada Salih Uçan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
34. dakikada Beşiktaş'ın sol köşeden kazandığı kornerle ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün kafayla şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Topun oyun alanına dönmesiyle Salih Uçan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun, kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Erdoğan Yeşilyurt, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Safuri, Bytyqi, Buksa
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bailly, Necip Uysal, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Rashica, Gedson Fernandes, Chamberlain, Cenk Tosun
Gol: Dk. 45+2 Cenk Tosun (Beşiktaş)Kaynak: AA