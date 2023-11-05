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Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çok çalışmamız gerekiyor

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: Çok çalışmamız gerekiyor

11. dakikada Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kontrol etti.

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