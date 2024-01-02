Siyah-beyazlılar maça; Jovana Nogic, Mihaela Lazic, Dana Evans, Li Yueru ve Elif Bayram beşiyle başladı. Müsabakanın ilk çeyreğini 24-23 önde geçen Beşiktaş, ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı. Final periyoduna 65-53 önde giden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, salondan 95-85 galip ayrılarak ING Kadınlar Türkiye Kupası’nda yarı finale adını yazdırdı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-53

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kupası yarı finalinde ÇBK Mersin ile karşılaşacak.



Tek maç eleme usulüne göre 4 Ocak Perşembe günü Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya: Hedefimiz kupayı kazanmak

Beşiktaş Başantrenörü Aziz Akkaya, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu belirten Aziz Akkaya şu sözleri kaydetti:

“Bugün biraz müdafaada aksaklıklarımız oldu. Ancak rakibimiz gerçekten güçlü bir takım. İyi bir takıma karşı galip geldik. Bizim takımımız kazanması gereken maçı kazandı. Umarım bundan sonra böyle devam ederiz. Hedefimiz kupayı kazanmak. Önümüzdeki yarı final maçını kazanacak gücümüz var. Favorisi olmayan bir maça çıkacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz.”