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Karşılaşma basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti.

Karşılaşmayı Başkan Ahmet Nur Çebi, babası Yaşar Kaptan Çebi, Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Asbaşkan Emre Kocadağ, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç ile Beşiktaş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Bilgihan Cenk Sürmen de izledi.

Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Emirhan Delibaş, Aytuğ Batur Kömeç, Serkan Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy ile Emrecan Bulut maça yedek başladı.

Siyah-beyazlılar müsabakaya; Ersin Destanoğlu, Ante Rebic, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jean Onana, Umut Meraş ve Gedson Fernandes ilk on biriyle başladı.

Siyah beyazlıların gollerini; Rachid Ghezzal ile Ante Rebic kaydetti.

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