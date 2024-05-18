Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Mert Günok, Onur Bulut, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Joe Worrall, Necip Uysal, Ernest Muçi, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Serkan Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes yer aldı.

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta yapacakları final maçı öncesinde kadroda rotasyona gitti. Topraktepe, son oynadıkları Alanyaspor müsabakasının başlangıç kadrosunda bulunan oyunculardan Mert, Onur, Salih, Necip, Muçi ve Gedson Fernandes'i yedeğe çekti, Muleka ise sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Serdar Topraktepe, Hatayspor karşısında bu oyuncuların yerine ilk 11'de Ersin, Tayyip Talha, Colley, Al-Musrati, Demir Ege, Oxlade-Chamberlain ve Cenk'e görev verdi.

Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk maçı takip etti

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor müsabakasını, Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk da izledi.

Siyah-beyazlı kulüp ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak organizasyonuyla İstanbul'a getirilen çocuklar, Tüpraş Stadı'nı gezdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, müsabakadan önce çocuklarla yemekte bir araya geldi. Başkan Arat, yakından ilgilendiği çocuklara forma hediye etti.

Hasan Arat, Bakan Göktaş'a da kartal heykeli ile Beşiktaş forması takdim etti.

Mahinur Özdemir Göktaş: Mutlu ve gururluyuz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beşiktaş ile depremzede çocuklar için yaptıkları organizasyon dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sosyal sorumluluk projesine verdikleri destek için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat'a teşekkür eden Bakan Göktaş, "Bu programı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile yaptığımız için çok mutluyum. Deprem bölgesinden gelen 13'ü kız 17'si erkek, 8-17 yaşlarında ebeveyn kaybı yaşamış 30 çocuğumuz burada. Bazıları koruyucu ailelerin, bazıları birinci derece akrabalarının yanında. Diğerleri de devlet koruması altında. Maçı seyretmeye geldiler. Mutlu ve gururluyuz. İlk kez geldiler. Çok farklı duygu içindeler. Beşiktaş Kulübü, şehit yakını ve gaziler için özel bir tribün oluşturduğunu da duyurdu. Beşiktaş ile farklı projeleri hayata geçirmekten mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

Mahinur Özdemir Göktaş, bir Beşiktaşlı olarak kendisine ilk kez siyah-beyazlı forma hediye edildiği için de mutlu olduğunu kaydetti.

Başkan Arat: Beşiktaşlı duygusaldır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, depremzede çocukları ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Sayın Bakanıma ve Türkiye Cumhuriyeti devletime şükranlarımı sunuyorum. Bu evlatları burada görmek Beşiktaşlının ve tüm Türkiye'nin unutamayacağı bir an. Sayın Bakanım çok duyarlı davrandı. Çocukları maça davet ettik. Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, gençliği boyunca topluma hizmet etmiş birisi. Beşiktaşlı olması da ayrıca gurur verici. Beşiktaş'a böylesi bir gün yaşattıkları için bakanımıza ve devletimize teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı duygusaldır. Deprem sabahı çadırları kurmuştur, çorbaları pişirmiştir ve evlerde nöbet beklemiştir. Beşiktaşlının vatana hizmeti hiç bitmeyecektir."

Hatayspor Kulübü İkinci Başkanı Aydın Toksöz de her zaman yanlarında oldukları için ve deprem sürecinde verdikleri destek dolayısıyla Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti.

19 Mayıs'a özel koreografi

Beşiktaş, Hatayspor maçında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla koreografi hazırladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünde "Kurtuluş'un meşalesi, Beşiktaş'ta yakıldı" yazılı koreografiyi açtı.

Koreografide Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş'ın kurucularından Fuat Balkan ile Ahmet Fetgari'nin fotoğrafları yer aldı.