Dolmabahçe’de dün akşam 11’ler açıklandığında ilk düşündüğüm şey, Ole Gunnar Solskjaer’in, derbideki kazanan kadroyu bozması oldu.

Beşiktaş’ın Avrupa’ya gidebilmesi için en gerçekçi hedef kupaydı. Bu sebeple Solskjaer’in kupa maçında özellikle kalede ve defansta rotasyon yapması sıkıntılıydı.

Solskjaer’in bu tercihi Beşiktaş açısından büyük riskti. Çünkü ne yazık ki; ne Ersin ne de Tayyip Talha bu sezon 11’i hak edecek bir performans göstermedi. Buna karşın hocanın yaptığı plan; Beşiktaş kırmızı kartı görene kadar ilk 35 dakika çok iyi işledi. Siyah beyazlılar oyunun ve topun hakimiydi. Fakat Beşiktaş 10 kişi kalınca oyun bozuldu. Bunun üstüne pozisyonun devamında gelen Romulo'nun ceza yayının içinden kullandığı serbest vuruş skoru eşitledi.

Bu noktadan sonra Solskjaer’in verdiği kritik karar; maçın kaderini belirledi diyebiliriz. Maç 1-1 devam ettiği süre içinde 90 dakikayı böyle bitirmeyi düşünerek Beşiktaş 2-1 geriye düşene kadar oyuna Semih ve Immobile’yi almadı Solskjaer. Burada aslında Beşiktaş’ın golcülerinin ne kadar etkisiz olduğunu da görmüş olduk. Böyle kritik bir anda bile oyuna alınmadıklarını düşününce Beşiktaş’taki pivot santrfor eksikliği çok net bir şekilde ortaya çıktı.

Her ne kadar başta söylediğim kadro tercihi maçın kaybedilme sebeplerinden bir tanesi olsa da faturayı hocaya kesmek haksızlık olur. Ağrıları nedeniyle dinlenmesi gereken Mert ve Paulista’nın yedeği Beşiktaş’ta Mert ve Talha olamaz. Bu oyuncularla uzun süreli (4 yıl) sözleşme yenileyen yöneticiler de bu mağlubiyetin sorumlusudur.

Beşiktaş’ın sezon biter bitmez Rafa Silva, Muçi. Svensson ve Masuaku hariç takımla vedalaşması gerekiyor. Vedalaşamıyorsa geriye kalan isimler, Beşiktaş’ta en fazla yedek olabilir yeni alınacak oyuncuların arkasında. Haftalardır golcüsü olmayan bir takım izliyoruz. Solskjaer ve ekibi elindeki kısıtlı kadroyla mücadele etmeye çalışıyor.

Beşiktaş yönetimi Solskjaer ve ekibini kaybetmek istemiyorsa acil eylem planına geçmelidir. Bakın tekrar ediyorum! Beşiktaş yönetimi Solskjaer ve ekibini kaybetmek istemiyorsa acil eylem planına geçmelidir.

Gedson’un pozisyonu yüzde bir milyon kez penaltıyken vermeyen bir hakem var. Hadi hakem vermiyor. VAR da inadına YOK, çağırmıyor. Böyle bir ortamda güçlü bir takım kurulması şarttır.

Bir an önce sezon sonu için karar verilmesi gerekiyor. Ya şampiyonluğa oynayan güçlü bir takım kuracaksınız ya da güçsüz kalıp hakemlerin ve TFF’nin sizi ezmesine müsaade edeceksiniz. Süper Lig’de sahada güçlü olmazsanız Atilla Karaoğlan gibi başarısız bir hakem çıkar 2 hatalı kararla sizin kaderinizle oynar.