İstanbul

Gizem Gönültaş, ilk 5 haftası geride kalan Süper Lig'deki performansları ve Türkiye'de kadın futbolunun gelişimine dair AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beşiktaş taraftarına her zaman yanlarında oldukları için teşekkür eden tecrübeli futbolcu, "Büyük taraftarımızın her zaman desteğini görüyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gittiğimiz her yerde bizleri asla yalnız bırakmıyorlar. Havalimanında karşılıyorlar. Gerek gittiğimiz otellerin önünde olsun gerek statlarda olsun, Hakkari, İzmir, Karadeniz veya Ege'de asla bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu süreçten sonra da hep yanımızda olsunlar. Şampiyonluk parolasıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Desteklerini bekliyoruz." diye konuştu.

"Zirveye doğru tırmanmayı hedefliyoruz"

Siyah-beyazlı taraftarlara güzel bir derbi galibiyeti hediye ettiklerini aktaran Gizem Gönültaş, 5 hafta sonunda 8 puanla 7. sırada yer aldıkları ligde zirveye doğru tırmanmayı hedeflediklerini belirtti.

İyi bir takım oluşturduklarını dile getiren Gizem, "Galatasaray karşısında geçen hafta 2-0'lık sonuçla güzel bir derbi galibiyeti elde ettik. İlk haftalardaki maçlarda istediğimiz sonuçları alamasak da bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Beşiktaş olarak hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bu doğrultuda artık emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Gelen yabancı oyuncuların takviyesiyle bir adaptasyon sürecine girdik. Takım olarak yeni uyum sağlıyoruz. Derbi galibiyetiyle birlikte zirveye doğru tırmanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Rekabet artmaya başladı"

Türkiye'de kadın futbolunda gelişme olduğunu vurgulayan Gizem Gönültaş, "Diğer kulüplerin de lige katılmasıyla kadın futbolunun bilinirliği artmaya başladı. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu gerek Beşiktaş Kulübü, bize desteklerini esirgemiyor. Kulübümüz her alanda bizleri ön plana çıkarmaya çalışıyor. Rekabet daha da artmaya başladı. Kadın futbolunun ülkemizde daha da ileri seviyelere geleceğini düşünüyorum. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de statların dolacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kız çocuklarına hayalleri doğrultusunda ilerlemeleri tavsiyesinde bulunan siyah-beyazlı futbolcu, "Bu noktalara gelmek kolay değil. Çünkü sosyal yaşantılarına, beslenme ve uykularına çok dikkat etmeleri gerekiyor. En büyük etkenlerden biri de çok çalışmaları gerekiyor. Bizim gibi tecrübeli birer oyuncu olmak ve iyi yerlere gelmek istiyorlarsa fedakarlık yapmaları ve çok çalışmaları gerektiğini düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

