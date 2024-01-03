Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Recep Vatansever oldu. Beşiktaş, Recep Vatansever'i resmen duyurdu.

Beşiktaş, Recep Vatansever ile 1,5 yıllık +1 yılı opsiyonlu olarak sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörlüğüne Recep Vatansever getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Recep Vatansever’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Recep Vatansever Kimdir?

17 Ocak 1991 tarihinde dünyaya geldi. Spor kariyerine 2014-15, 2015-16 sezonlarında Nilüfer Belediyespor’da istatistikçi olarak başladı. 2016-17, 2017-18 sezonlarında Seramiksen SK’da istatistikçi olarak görev aldı. Galatasaray HDI Sigorta Kulübü’nde istatistikçi olarak görev yapan Vatansever, antrenörlük kariyerine ise 2019-2020 sezonunda Galatasaray HDI Sigorta Kulübü’nde yardımcı antrenör olarak başladı. 2022-23, 2023-24 sezonlarında Türk Hava Yolları’nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.



2017 yılından itibaren A Milli Kadın Voleybol Takımında yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Vatansever, 2023 yazındaki; FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Şampiyonluğu, CEV Avrupa Şampiyonası Şampiyonluğu ve Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri Şampiyonluğu’nda da yer almıştır.

