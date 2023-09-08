İstanbul

Yaz transfer sezonunun büyük bir kısmını durgun geçiren ve zaman zaman taraftarlarının sert eleştirileriyle karşı karşıya kalan Beşiktaş yönetimi, şu ana kadar 9 futbolcuya imza attırdı.

Beşiktaş'a katılan ilk futbolcu, geçen sezonu TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor'da tamamlayan Emrecan Bulut oldu.

Somaspor'da 2022-2023'teki 34 resmi maçta 16 gol kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş'ın bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta görev alamadı.

7 yabancı oyuncu Beşiktaşlı oldu

Siyah-beyazlı ekip bu sezon için kadrosuna 7 yabancı futbolcu kattı.

Beşiktaş kadrosunu Jean Onana, Daniel Amartey, Ante Rebic, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxalade-Chamberlain ve son olarak Eric Bailly ile güçlendirdi.

Onana'yı Fransız ekibi Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 avro karşılığında 4 yıllığına transfer eden siyah-beyazlı ekip, Amartey için de Leicester City'le anlaştı.

Siyah-beyazlı ekip, Milan'da eski günlerinden uzak kalan Rebic'i de 280 bin avro imza parasının yanı sıra her sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret karşılığında 2 yıllığına renklerine bağladı.

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Rashica'yı, İngiliz ekibi Norwich City'den 5 milyon 250 bin avro bedelle 4 yıllığına transfer eden siyah-beyazlılar, Arsenal ve Liverpool forması da giyen Chamberlain'i de 1 milyon 500 bin avro ve her sezon için 2 milyon 500 bin avro karşılığında 3 yıllığına Beşiktaşlı yaptı.

Siyah-beyazlı takımın kadrosuna kattığı son isim ise Manchester United'dan Eric Bailly oldu. Ayrıca, geçen sezon başında West Ham United'dan kiralanan Arthur Masuaku da 17 Nisan'dan sonra Beşiktaş'ın bonservisli oyuncuları arasına katıldı.

Beşiktaş ayrıca geçen sezon siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giyen Tayfur Bingöl'ün Corendon Alanyaspor'dan bonservisini alarak, kadrosuna yerli takviyesi de yaptı.

Mavi kartlı Bakhtiyor

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı forma altında mavi kartla görev yapacak.

Mavi kart uygulamasıyla yerli oyuncu statüsünde oynayabilen Kazak oyuncu Zaynutdinov, siyah-beyazlıların ilk Kazak futbolcusu olarak da tarihe geçti.

Beşiktaş'tan ayrılanlar

Beşiktaş, geçen sezon siyah-beyazlı kadroda görev yapan birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Dele Alli ve Alexandru Maxim takımlarına geri dönerken, sözleşme sürelerinin sonuna gelen Nathan Redmond, Welinton Souza, Georges-Kevin N'Koudou da takımdan ayrılan isimler oldu.

Beşiktaş, Redmond'ı yeniden kadrosuna katmak için uzun süre uğraşsa da İngiliz oyuncu, tercihini Premier Lig ekibi Burnley'den yana kullandı.

Siyah-beyazlı takımla yollarını ayıran bir başka oyuncu ise geçen sezonun sonunda aktif futbol yaşamına nokta koyan Atiba Hutchison oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına Beşiktaş'la başlayan Javi Montero, Berkay Vardar, Kerem Atakan Kesgin ve Ajdin Hasic de başka takımlara kiralandı.

Montero, Portekiz takımı Arouca'ya, Kerem Atakan, VavaCars Fatih Karagümrük'e, Berkay, Moldova ekibi Sheriff'e, Hasic de Bosna Hersek takımlarından Sarajevo'ya kiralık gönderildi.

Saiss para kazandırarak gitti

Beşiktaş'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle sorun haline gelen Faslı oyuncu Romain Saiss de siyah-beyazlı takımda devam etmeme tercihinde bulundu.

Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olmasına rağmen Almanya kampında yer almayan ve yeni sezona Beşiktaş'ta devam etmek istemediğini yönetime ileten Saiss, 2 milyon 500 bin avro karşılığında Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı.

AA