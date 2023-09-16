İstanbul

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Tevfik Yamantürk, yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın kendi ayakları üzerinde duracak şekilde yapılanması gerektiğini belirterek, "Beşiktaş'ımızın Çinliler, Araplar ve Rus oligarklar tarafından alınması mı istiyoruz ya da sahibi biz Beşiktaşlılar olarak mı kalacağız? Burada bir tercihte bulunacağız. Gelirimiz, taş çatlasa 60 milyon avro. Tuhaf tuhaf rakamlarla yaşamamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanlığına aday olacağı şeklindeki iddialara ilişkin de görüşlerini aktaran Yamantürk, "Sağda, solda duyuyoruz ve okuyoruz. Diyorlar ki '100 milyon avroyla geliyor'. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Böyle rakamlara telaffuz etmek bana yakışmaz. Doğru değil." diye konuştu.

AA