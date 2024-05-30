Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile sözleşme imzalandığı belirtilerek,

"Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Khaled Walid’e Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Khaled Walid kimdir?

18 Eylül 1998 yılında Mısır’da dünyaya geldi. 1.95 cm boyunda ve 105 kilo ağırlığında olan Khaled Walid Mısır’ın Zamalek Spor Kulübü’nde forma giydi. Mısır Hentbol Milli Takım Oyuncusu da olan Walid, Mısır Milli Takımı ile Afrika Gençler Şampiyonası ikinciliği, Gençler Afrika Şampiyonası Şampiyonluğu, Gençler Hentbol Dünya Kupası üçüncülüğü, Erkekler Afrika Şampiyonası 2020 Şampiyonluğu ve Erkekler Afrika 2024 Şampiyonluğu kazandı. Zamalek Spor Kulübü ile Erkekler Afrika Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, iki defa Mısır Ligi Şampiyonluğu, Afrika Süper Kupası Şampiyonluğu, iki kez Mısır Süper Kupası şampiyonluğu ve Afrika Kupası Şampiyonluğu kazandı. Son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Mısır Milli Takımı ile yarı final oynadı ve 2024 Paris Olimpiyatları için aday kadroda yer alıyor.